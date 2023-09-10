深圳全市進入暴雨防禦狀態　本月下旬或迎新颱風

9月10日，深圳市分區暴雨橙色及黃色預警、地質災害黃色預警生效，全市進入暴雨防御狀態。



深圳市氣象局消息，今日（10日）上午7時，香港南側的雷雲雲團已經開始影響深圳西部海區及珠江口西側的珠海，未來1至2小時全市自西南向東北將陸續出現30至50毫米的強降水，並伴有7級左右短時大風，羅湖區、南山區、福田區、鹽田區、寶安區、珠江口和深圳灣海區暴雨橙色預警信號，其他區域暴雨黃色預警信號生效中。

9月10日上午7時，香港南側的雷雲雲團已經開始影響深圳市西部海區及珠江口西側的珠海。（微博＠深圳天氣）

從昨日（9日）的衛星雲圖可見，廣東上空的雲仍有螺旋結構，颱風海葵殘餘環流影響仍在持續。截至今日上午6時21分，廉江、化州、高州等8地暴雨紅色預警生效中，另外有大範圍暴雨預警信號仍然懸掛，預計今日上午，粵西到珠三角地區強降水持續。

深圳市氣象局預報，深圳今日仍有暴雨風險，明日會有陣雨或雷陣雨，部分時間雨勢較大，未來幾天間中有陣雨；預計9月上旬末至中旬前期有一次明顯降水；下旬可能有颱風生成並影響華南沿海地區。

市氣象局提醒，未來兩天深圳天氣不穩定仍多降雨，疊加前期極端降水的影響，地質災害和城市積澇風險較高，市民應遠離河道、、水庫、低窪易澇區、邊坡、擋土牆、老舊房屋等危險區域。