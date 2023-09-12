台灣公告明年1月13日辦大選：選民1950萬人　「首投族」逾百萬

台灣「中央選舉委員會」（中選會）今（12）日發布「總統副總統選舉公告」，下屆台灣總統暨立委選舉定於2024年1月13日投票，預估選舉人數約1950萬人，首投族則有102萬8000人，全台將設置17794個投開票所。



中選會主委李進勇12日召開記者會時表示，第16任台灣「總統副總統」及第11屆立法委員選舉，定於2024年1月13日舉行投票，投票時間從上午8時起到下午4時為止，預計在全台設置17794個投開票所，比2022年地方選舉增加145個投開票所。

在選務工作人員方面，包含警衛、監察員將超過25萬人；為確保電腦計票作業安全，預計辦理3場全台性模擬演練，達成選舉電腦計票作業零缺失的目標。

台灣選民向來熱中投票，以高投票率著稱。（資料照片）

李進勇指出，今次選舉選民要年滿20歲才有投票權，預估選舉人數約1950萬人，總統副總統首投族約有102萬8000人；選民總共可以投3張選票，包括1張總統副總統選票、1張區域或原住民立法委員選票及1張政黨票。

至於總統副總統選舉登記日期，將從11月20日起到11月24日止，候選人可以透過政黨推薦或連署方式，申請登記為總統副總統候選人；在政黨推薦方面，這次選舉符合《總統副總統選舉罷免法》規定，可推薦候選人的政黨分別為，民主進步黨、中國國民黨、台灣民眾黨及時代力量等4個政黨。