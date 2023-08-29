陝西警為發洩竟足浴店內狂毆殘疾人　事後仍照常工作　官方：嚴查

陝西商洛市一間足浴店早前發生故意傷害案件，民警趙某涉嫌在與他人起爭執後，把氣發洩在30歲、智力殘疾的足浴店員工宋某身上，對其拳打腳踢，致其輕傷一級。由於打人者是民警，且事件過去大半年仍沒有處理結果，案件引起公眾關注。周一（28日），商洛市公安局發布情況通報稱，嚴查涉案民警違法違紀問題。



據了解，智力殘疾的宋某平常在該足浴城幹一些端水倒水的工作，月薪1000多人民幣。其家屬稱，2022年11月12日晚上10時左右，一名喝了酒的客人在店內包間和洗腳工作人員起了爭執，當時宋某正好在包間外。洗腳工離開後，該客人隨即把氣發洩在了宋某身上，「上去就是拳打腳踢」。事後，宋某報警，但打人者已在警方來到前離開，而打人過程被閉路電視記錄下來。

後來，打人者託人調解，想私了，但宋某一直想知道打人者身份，姓名及工作單位等。可是，派出所的辦案民警對此一直支吾以對，「後來我們家屬多方打聽才了解到，打人者係趙某，商洛市交警支隊車管所正式在編民警」。而趙某的照片就掛在商洛市車管所大廳的公示欄中。

宋某出院兩個月後，商洛市丹鳳縣公安局龍駒寨派出所出具了第一次傷情鑑定報告，顯示宋某人體損傷程度屬於輕傷二級。2月18日，宋某拿到公安機關立案告知書，指就趙某故意傷害一案立案偵查。然而，宋某家屬並不認可輕傷二級的鑑定結果，申請重新鑑定。至4月18日，宋某拿到鑑定意見通知書，顯示人體損傷程度屬於輕傷一級。

儘管暴行被拍得清清楚楚，有齊目擊證人、傷情鑑定，公安機關亦已立案偵查，但家屬難以理解的是，趙某仍在有關崗位工作，沒有受到任何處理，如此簡單的案件遲遲沒有結果，「8月14日，我去商洛市車管所找他給我看病，他還在崗位上工作呢」。而在8月27日，商洛市車管所相關負責人卻表示，他們很早就把趙某的警服和警官證收回，並停止執行職務。近日，宋某家屬已向陝西省紀委監委舉報。

至周一，商洛市公安局發布情況通報稱，局方高度重視該案，已成立由紀檢、督察、法制等部門組成的工作組，對案件辦理情況進行全面調查，針對涉案民警違法違紀問題，將依法依紀嚴肅查處，絕不姑息。相關調查結果及時向社會公佈。