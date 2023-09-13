2024台灣大選｜郭台銘：台灣不會、不必、也不需要變成烏克蘭

台灣鴻海創辦人郭台銘日前宣佈參加明年新一屆總統大選，對於兩岸關係，他周三（13日）表示，台灣應思考如何與中國大陸開啟正常對話管道，並強調台灣不會、不必、也不需要變成烏克蘭。



郭台銘下午出席歐洲商會菁英午餐會系列活動並發表演講。他表示，1974年創立的鴻海今日已是全球500大國際企業，之所以能有如此發展，最根本的原因是和平繁榮，沒有戰爭，和平穩定的商業環境，是企業投資的最優先考量。對此，他提出「金門和平宣言」，將組成跨黨派、跨族群、跨世代的談判團隊，重新開啟兩岸和平前景的對話交流。

他又表示，台灣超過九成能源仰賴進口，絕不可因意識形態而捨棄任何一種重要能源；台灣應思考如何與中國開啟正常對話的溝通管道，走向和平之路，「台灣不會、不必、也不需要變成烏克蘭」。

不過就兩岸對話機制，他表示基準是一中各表的九二共識，「我是中華民國的總統，你是中華人民共和國的主席，要坐下來談」。而兩岸談判沒有時間表，在政治領域談成協議之前，應讓商業、文化、觀光恢復往來互動。

他進一步稱，無論打開對話僵局的鑰匙在何處，兩岸對話平台應設於金門；他呼籲恢復前總統馬英九時期的經濟、文化交流，以對話代替對抗、交流避免交戰。