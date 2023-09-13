專訪︱郭台銘競辦發言人：蔡英文政府啃人血饅頭　當選後丟掉港人

鴻海創辦人郭台銘宣布獨立參選台灣總統，再添台灣大選變數。身兼郭台銘競選辦公室及主流民意大聯盟發言人的黃士修近日接受《香港01》專訪，就郭台銘被指失信等爭議作出回應，也談及兩岸關係及香港議題。



2024年台灣大選相比四年前，香港議題非常冷，各大總統候選人都未提出關於港人移台人數暴跌、未來移台條件是否加辣等具體政策建議。黃士修也坦言，此次大選「香港議題」確實關注度不高。



黃士修批評4年前蔡英文政府「嘴巴上說撐香港」，卻只是在利用香港議題打選戰，當上屆大選完結後就「丟掉香港人」，「這叫甚麼？叫啃人血饅頭」。他也表示，成立主流民意大聯盟，以「下架民進黨」為第一訴求想選出「最強候選人」，同時也希望可以針對包括香港議題在內的政策有更多具體的討論。



郭台銘早前參加國民黨總統初選，但未獲提名，國民黨最終在5月中旬徵召新北市市長侯友宜參選。當時郭台銘曾在Facebook發布帖文，強調「我將信守承諾會盡最大努力支持侯市長勝選」。不過郭台銘並未因此退出大選，先力推「主流民意大聯盟」，聲稱要推動在野黨派的整合工作，後在8月底更宣布將進行連署，獨立參選台灣總統，引起外界質疑其失信。

自郭台銘宣布參選後，他在多個民調中敬陪末座，例如在台媒《ETtoday新聞雲》的民調僅有12.9%支持度，在《美麗島電子報》的民調中支持度更不到一成，僅得9.4%。

不少外媒分析文章稱，郭台銘不太可能成為黑馬脫穎而出，又質疑郭台銘參選是干擾大於整合，只會進一步削弱在野整合，又會讓民進黨參選人賴清德漁人得利，更容易獲得總統寶座。

國民黨在5月中旬徵召新北市市長侯友宜參選總統。圖為國民黨主席朱立倫（左）、侯友宜（右）。（國民黨Facebook ）

郭台銘：獨立參選做好「被罵」準備

回顧郭台銘參與國民黨總統初選的經歷，黃士修形容郭台銘覺得徵召過程充滿瑕疵，「他（郭台銘）努力衝了兩個月，然後輸得不明不白，就衷心祝福讓你們去玩，希望侯市長能夠加油」。

然而郭台銘之後為何又要獨立參選？黃士修對此解釋箇中兩大原因，首先是侯友宜近月的民調一直起不來，民眾黨的柯文哲雖然民調比較高一些，可是仍遠遠落後民進黨的賴清德，郭台銘前段時間走訪基層，發現民眾非常焦慮，希望郭台銘能再度出馬，所以郭台銘才「下定決心被罵就被罵」。

黃士修稱，其次是國民黨主席朱立倫曾承諾要整合在野黨派挑戰民進黨，但是事實上整合工作沒有進度，甚至藍白兩黨在互打。

因此郭台銘決定要取得參選門票跟侯友宜及柯文哲平起平坐，「再坐下來好好談」，然後整合成最強隊伍去打敗民進黨。這也是郭台銘成立「主流民意大聯盟」的原因。黃士修形容，郭台銘期盼跟侯友宜、柯文哲來個咖啡聚會，商討整合工作。

台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲。（杜聰明博士獎學基金會）

主流民意大聯盟玩甚麼？黃士修：郭台銘「出來競選當然想當總統」

但是郭台銘透過參選去做整合工作，會不會造成在野黨派進一步分裂？黃士修回應稱，現時政治人物每個人都只出一張嘴，沒有人在真正做整合工作，郭台銘要下來做事就一定要先取得參選資格。

黃士修在專訪中多次強調郭台銘原本沒有必要參選，參選的目的是為了整合在野黨派，《香港01》記者直接問及郭台銘是不是想當總統，黃士修坦言「他出來競選當然想當總統」，郭台銘也會相信自己是最好人選，但郭台銘是想透過「主流民意大聯盟」平台來公平地整合最強隊伍。

黃士修提到，因此郭台銘多次向他強調，「你的工作是主流民意大聯盟發言人」，希望黃士修以維持這個平台運作，「推出最強候選人」為第一優先。

身兼郭台銘競選辦公室及主流民意大聯盟發言人的黃士修接受《香港01》專訪。（黃士修提供）

港人移民問題 黃士修批：「蔡英文政府啃人血饅頭」

自2019年香港爆發反修例風波後，港人申請定居台灣（即入籍台灣）數量急增，2020年台灣大選打出香港議題，「不要讓台灣成為下個香港」催出很多年輕選票。

四年過去，多個台媒及外媒近年報道指，蔡英文政府審批港人定居申請趨嚴，不少港人甚至遭到當局「技術性拖延」。

黃士修對此直斥蔡英文政府「嘴巴上說撐香港」，卻只是在利用香港議題打選戰，當2020年大選完結後就「丟掉香港人」，背叛香港的朋友，「這叫甚麼？叫啃人血饅頭，我真的是看不下去」。黃士修也批評國民黨及民眾黨在過去也聲援過香港，但卻沒有具體行動。

2019年香港爆發反修例風波後，蔡英文多次表態要「撐香港」。（蔡英文Facebook）

黃士修坦言香港議題在這次大選中是很冷門的議題，但即便如此，仍會在「主流民意大聯盟」的平台上討論香港議題及相關政策問題，「比如說我們就是呼籲你政府不修法，就我們執政之後我們來修法就這麼簡單。我們一定要跟香港的朋友們做出一個交代，我們會保護你們的權利」。

「台灣不可能打得過解放軍」是事實 黃士修: 郭台銘兩岸論述繼承馬英九

兩岸關係近年陷入低谷，大陸加強力度推進統一。黃士修批評蔡英文政府在政治上沒有跟大陸建立任何溝通和互信管道，「就算我們再怎麼增加武力，台灣不可能打得過解放軍，這是一個事實。所以當中共在加大控制力道，加大統一進度的時候，民進黨執政的台灣是毫無抵抗能力的，他只能回過頭去煽動台灣人民的恐懼，說中共要來侵略我們，要來統一我們」。

黃士修強調，台灣需要有具體的機制與中共談判，「我們不要去害怕面對中共，我們就是要跟他坐下來面對面的談，簽一個和平的協議，或者是任何交流的溝通管道」。

前美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）去年訪台，解放軍隨即進行圍台軍演：

對於目前候選人的兩岸政策，黃士修指出，郭台銘在這方面論述和準備都很周全。今年5月，郭台銘在金門發表和平宣言，郭台銘稱希望以「一中各表」為基礎與中國大陸重新談判。

此外，郭台銘也多次強調，「戰爭是無情的和平是無價的」，他也透露在金門跟民眾黨主席柯文哲聊天時，對柯文哲說，自己若當選「這四年首先一項工作，就是把兩岸和平宣言給簽了」。

對於有聲音質疑若兩岸簽署和平協議反而會陷台灣於不利；因為中國大陸可以隨時撕毀和平協議，黃士修回應稱，「如果你甚麼都不做，那不是讓全台灣陷入一種不確定性的風險，就像民進黨這幾年不斷的去挑釁，可是最後就倒向兵凶戰危了，中共就發給你一個對台軍演」。

黃士修又形容，觀乎郭台銘在很多場合的發言，可以看出他對中共的態度非常強硬，可能甚至比賴清德更強硬。賴清德現時講的「和平保台」其實只是親美保台，只能完全靠過去美國那一邊，但是郭台銘主張台灣不只要跟美國、日本、歐盟做好朋友，還要和各個國家做好朋友，「希望台灣跟全球供應鏈都綁在一起」。