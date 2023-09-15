嫌樓上太吵？老翁持刀殺害鄰居　2童衝下樓求救：我爸媽被殺了

高雄市苓雅武廟路今日（15日）發生一起命案。家住14樓的羅姓夫婦，時常和住13樓的鄰居63歲吳姓男子因小孩聲音太吵起爭執，今早吳男上樓理論時，和羅姓夫妻發生爭執，吳持刀砍殺後逃逸，事發時羅姓夫妻的兩個兒子也在場，目睹父母被砍，急忙衝下樓向管理員求助稱「我爸媽被殺了」，警方到場時羅姓夫妻已經身亡。



警方上午10時30分在屏東縣林邊鄉臨海路前逮捕吳嫌，其坦承行兇，並表示作案兇器及衣物已丟棄，餘保持緘默，全案將依涉嫌刑法殺人罪嫌移送。



據了解，這起凶殺案就發生在上午7時50分，當時兩個小孩穿著制服準備上學，大兒子聽見有人按電鈴去開門，卻親眼目睹父母被砍，急忙和弟弟一起跑下樓向社區管理員求救稱「我爸爸媽媽被殺了」。

社區管理員說，當時他問羅的兒子，是誰殺他爸媽，羅的兒子便說「是13樓的阿伯」，管理員稱當時小朋友「整個人已經被嚇壞了」，但沒有哭，但是看得出來一臉慌張，「大人遇到這種事也會，何況是小孩」。

管理員得知後趕緊陪同孩子上樓確認，發現媽媽倒在客廳、爸爸倒在主臥室，就怕兇嫌折返回來，趕緊將兩個小孩帶去旁邊水果行安置隨後報警。

警方到場後，羅姓夫婦已經身亡，妻子左手有防衛刀傷，丈夫右手有防衛刀傷，兩人腹部皆有開放性刀傷。死者的兩名小孩分別是6歲和7歲，正讀幼稚園、國小一年級。事發後已由社會局社工帶離現場，並連繫孩童其他親屬，社工也將提供專業心理諮商輔導，目前兩童已由親屬帶回安置。

該童就讀的國小也在下午表示，2位羅姓學生一位是一年級，一位是幼兒園中班。2為兒童在學校期間表現良好，今天聞訊師生都感到難過；上午案發前，老師還接獲家長的通知，說會準時來接孩子。

警方表示，上午10時30分在屏東縣林邊鄉臨海路前逮捕吳嫌，其坦承行兇，並表示作案兇器及衣物已丟棄，其餘保持緘默，全案將依涉嫌刑法殺人罪嫌移送，並建請羈押。另外高雄市衛生局在事發當下，有跟醫院確認嫌犯是否有精神疾病，目前都查無病例。

據了解，遇害的羅姓夫妻，羅男（35歲）是賣安全帽的營業員，妻子蔡姓女子是人力公司講師，羅的父母也住同棟大樓其他樓層。兇嫌吳姓男子原本在汽修廠工作，已經退休。