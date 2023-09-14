台灣自由行5000元消費金再加碼　9.15起額外送優惠券

為吸引旅客赴台旅遊，今年5月1日起，台灣向自由行旅客派發5000元（新台幣，下同，折合港幣約1300元）消費金或5000元住宿券。台灣觀光協會香港辦事處宣布，消費金將於明日（15日）起加碼，旅客將額外獲得優惠券。



台灣觀光協會香港辦事處宣布，除原有的悠遊卡、一卡通、住宿券選擇外，新增可選擇 icash 2.0儲值卡。由9月15日至12月31日期間，前往台灣自由行的旅客，中獎後除了可獲得5000元儲值金外，還可獲得加碼獎賞。

旅客需要在出發前一星期內在網上登記參加消費金抽獎活動，抵台後可在機場入境大廳抽獎，並即時領獎。（讀者提供）

選擇以悠遊卡領取消費金的旅客，加碼送屈臣氏優惠券（消費滿台幣1200元即減台幣120元），憑券消費後再送面膜1份（限量3萬張，先到先得，換完即止）。

選擇以一卡通領取消費金的旅客，加碼送萊爾富便利店優惠券（消費滿台幣250元即減台幣50元，限量3萬張，先到先得，換完即止）。

選擇以icash 2.0儲值卡領取消費金的旅客，加碼送1張價值100元的7-11商品卡及2杯冰美式咖啡（需到7-11門市兌換）。

旅客需要在出發前一星期內在網上登記參加消費金抽獎活動，並符合以下條件，包括是自由行旅客（非持台灣護照入境，以及非旅行團團員）；在台停留3日至90日；透過旅行社購買機票或套票亦可申請。旅客抵台後，可在機場入境大廳抽獎，並即時領獎。