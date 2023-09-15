赴美要求美方表態出兵保台？侯友宜陣營：只是幽默回答　不要誤解

國民黨總統參選人侯友宜14日赴美展開為期8天的訪問，有西媒刊出報道，指侯友宜接受專訪時表示，將要求美國總統拜登政府針對保衛台灣的承諾，表明具體態度。侯友宜競選辦公室15日回應，指侯友宜不會在此次訪美之旅，要求美國政府對是否出兵防衛台灣一事做出表態，稱侯友宜僅是幽默回答記者提問，並非正式專訪，籲外界不要誤解。



《金融時報》15日刊登侯友宜的訪問，定下標題「台灣反對黨參選人（侯友宜）將要求美國就防衛承諾表明態度」，侯友宜競選辦公室發言人黃子哲透過新聞稿表示，該談話場合是《金融時報》記者席佳琳（Kathrin Hille）主動提議，邀請侯友宜一起逛夜市。在逛新北湳雅夜市的過程中，因要求簽名拍照的民眾甚多，雙方只是簡短的談話。

繼8月訪問日本後，侯友宜9月14日啟程美國展開為期8天拜訪。圖為侯友宜訪日會見日本政要，稱若當選一定要讓台海安定、台灣安全，讓日本安心。（侯友宜競選辦公室提供）

黃子哲還原情境，指當時席佳琳詢問侯友宜若兩岸開戰，是否認為美國會出兵協防台灣，侯友宜表示，「這問題他也不知該問誰，他到美國會直接詢問美方友人，請美國友人回答」，而席佳琳對此回答也莞爾一笑。

黃子哲強調，在夜市吵雜的場合下，此非正式專訪，侯友宜與《金融時報》記者席佳琳是在聊天的情境下做出幽默的回答。事實上，侯友宜也因場合不便與時間緊湊，向該記者委婉表達改日再行會談，便提早結束雙方的談話。黃子哲補充，澄清侯友宜不會在此次訪美之旅期間，要求美國政府對是否出兵防衛台灣一事做出表態，請外界無須誤解。