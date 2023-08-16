2024台灣大選｜寫信給年輕人：賴清德、侯友宜、柯文哲想說什麼？

觀察台灣歷屆總統選舉，20歲至40歲的年輕選民有一特色：勇於在網上表態，但投票率向來不高。



根據2021年台灣中選會發布的研究報告，在2016年總統大選中，20-24歲選民的投票率為58.0%，25-29歲選民的投票率為56.3%，30-34歲選民的投票率為57.6%，35-39歲選民的投票率為58.8%，基本上未有一年齡層超過60%；但在2020年總統大選時，前述4個數據皆顯著成長，分別來到72.7%、71.8%、71.5%、70.0%，顯然是受香港反修例風波的場景刺激，並被認為是蔡英文當年勝選的關鍵。從這一案例來看，在「兩腳督」（兩人對決）的情況下，誰能爭取到更多年輕選票，就能擁有更多勝選優勢。

但這次總統大選有所不同，在「三腳督」（三人決戰）的情況下，年輕選民的角色相對複雜。其中，賴清德受蔡英文執政拖累，年輕選民的支持度大量流失；柯文哲則異軍突起，以幽默風趣、清新有料的人設，吸引到大批年輕選民青睞；侯友宜則完全體現國民黨特色，在年輕選民中毫無優勢可言。

台灣總統蔡英文及副總統賴清德2020年5月20日參加在台北賓館舉行的就職相關活動，並揮手致意。（總統府）

以8月15日《Newtalk》公布的最新手機民調為例，賴清德以33.2 %領先、柯文哲以28.81%居中、侯友宜則以23.52 %墊底。對年齡層進行交叉分析後，可以發現柯文哲整體支持度雖較上次下滑，卻在39歲以下年輕族群中強勢領先：在20-24歲部分，侯友宜支持度為12.5 %、賴清德15 %、柯文哲65 %；在25-29歲部分，侯友宜6.85 %、賴清德23.29 %、柯文哲57.53 %；在30-34歲部分，侯友宜9.85 %、賴清德19.7 %、柯文哲63.87 %；在35-39歲部分，侯友宜15 %、賴清德23%、柯文哲54.55 %。

但年齡層越往上，柯文哲的優勢便越低。在40-44歲部分，侯友宜支持度為18.22 %、賴清德26.64 %、柯文哲42.99 %；在45-49歲部分，侯友宜22.93 %、賴清德28.78 %、柯文哲28.78 %；在50-54歲部分，侯友宜24.1 %、賴清德34.85 %、柯文哲25.41 %；在55-59歲部分，侯友宜34.96 %、賴清德35.37 %、柯文哲13.41 %；60-64歲部分，侯友宜30.13 %、賴清德44.54 %、柯文哲13.1 %；65歲以上部分，侯友宜38.7 %、賴清德40 %、柯文哲10.87 %。

簡單來說，年輕選民雖讓柯文哲擁有亮眼民調，卻也幾乎就是柯文哲的主要支持群。因此由賴清德、侯友宜的視角出發，前者要突破民調天花板，後者要擺脫墊底困境，就必須盡可能「挖柯文哲牆角」、爭取年輕選民支持，最後設法邊緣化柯文哲。

7月29日，柯文哲舉辦演唱會《KP SHOW》，實體門票一張8,800元新台幣。（Facebook@柯文哲）

寫給年輕人的一封信

在此結構下，8月上旬的《鏡週刊》專題〈給年輕人的一封信〉，便相當耐人尋味。這一專題由《鏡週刊》前特約總主筆姚人多策畫，邀請賴清德、侯友宜、柯文哲寫下「想對年輕人說的話」，內容包括當前台灣年輕人遇到的問題跟困難、這些問題跟困難要如何解決、在總統任內希望幫年輕人做到什麼等。3位候選人也都應約準備，目前文章皆已發出。

首先是賴清德，其指出年輕人面臨龐大經濟壓力，「在台灣經濟靠『護國群山』帶動攀升時，不同行業間的薪資待遇、比如半導體產業與服務業之間，開始有了差距；後疫情時代與烏俄戰爭影響下，全球面臨通膨壓力，即使台灣物價相對平穩，但對於每天連餐費也要再三衡量的學生或社會新鮮人來說，5元、10元，都是有感的數字。」

接著賴清德主打了民進黨政績，以及強調公平正義的經濟政策，「在既有的居住政策基礎上，我們進一步推動《囤房稅》修法；透過前瞻基礎建設擴大軌道運輸後，又提出照顧通勤族荷包的TPASS區域通勤月票；意識到高教不平等的狀況，於是推出減免學費與學貸的方案」、「我也提出居住三策，透過打擊炒房、釋出空屋，建立合理的房屋市場；也希望透過青安貸款和利息補貼，讓初次購屋的年輕人有更多的支持；我也預計興辦更多社宅，並透過擴大包租代管和租金補貼，達到協助百萬租屋家戶的總目標。」

而在兩岸議題上，賴清德為民進黨的國防政策辯護，並表示自己的最高目標就是維持和平現狀，「我們頂住壓力，調高國防預算、恢復一年兵役、和世界上民主盟友加深合作、主張『四個堅持』與『和平四大支柱』，就是為了維持現狀，守護台灣的民主及和平，維持區域的穩定繁榮」、「強化自身準備，絕對不是挑釁。改善軍隊的設備和軍人的待遇，更不是對任何國家的威脅。相反的，我們準備越充分，敵人越不敢越雷池一步，台灣肯定就越和平。」

《華爾街日報》7月4日刊登民進黨主席暨總統參選人賴清德專文，文章以《我保衛台海和平的計畫》為題，內容闡述為實踐和平的四大支柱理念。（Facebook@賴清德）

侯友宜同樣點出年輕人的生活壓力，「工作的環境始終不如人意，工作機會不多，沒什麼可以選擇，待遇不高，也沒什麼成就感。除了極少數高科技產業外，許多人學非所用，甚至在家啃老，許多高學歷的人才沒有適當的工作，連做個兼課老師都很困難」、「薪資跟不上物價飛漲，入不敷出，無法積累財富，也沒有時間和心情從事休閒生活」、「成家的門檻太高，現在什麼都漲，只有薪水不漲，房價居高不下。如果有了小孩，又找不到人幫忙照顧，接下來撫養、教育的支出也是沉重的負擔。」

接下來侯友宜分別從兩岸、能源來說明改革藍圖。在兩岸議題上，侯友宜強調兩岸和平是台灣經濟發展的關鍵，「目前的重中之重應該是確保和平穩定的兩岸關係。要讓年輕人過得好，最具體的解答，就是讓經濟變更好。但是大家都知道，錢是最為膽小的。沒有安全可靠的環境，錢跑得比誰都快：不會有充裕的投資，不會有創新的產業與工作機會，也不會有充滿信心與活力的消費市場」、「曾幾何時，台灣開始戰雲密布、風聲鶴唳；年輕人和他們的家長憂心忡忡、企業界和他們的員工憂心忡忡，因此我們一定要恢復兩岸的和平穩定，唯有和平可以確保大家安居樂業，經濟發展沒有隱憂與威脅。」

在能源議題上，侯友宜先是列舉極端氣候對台灣的衝擊，再提出開放式結論，「如何以最低的代價去達到目標？例如非核家園的理想？社會上有各種不同的意見。我的方案是『穩定能源、務實減碳』，繼續擴大乾淨能源的應用，但不被意識形態捆綁，依據需要彈性調節能源的來源。」

國民黨總統參選人侯友宜（左）8月4日表示，日本行所遇到的政界人士、意見領袖，談的都是台海局勢、兩岸關係、台灣危機，也十分關心「會戰爭嗎」？這讓他很震驚。侯友宜呼籲，若當選一定要讓台海安定、台灣安全，讓日本安心。（侯友宜競選辦公室提供）

最後是柯文哲。其詳細列舉了年輕人的現實困境，並對蔡英文政府發出強烈批評，「現在的大學生，還沒畢業就開始扛學貸、急著找工作，一份工不夠下班還得再兼一份差，政府卻一直大內宣，說勞工是心中最軟的一塊，說基本薪資年年調高，說稅收超徵經濟表現亮眼，所以人人可領6,000元。」

「台灣的人均GDP成長不僅拉不動薪資中位數，還越離越遠，薪水調漲趕不上物價增幅，勞動部2023年6月公布111年度初任人員薪資及各職類別薪資調查結果，有1/4的新鮮人畢業後求職，只領取最低基本工資25,250元，年輕人的薪水與日、韓、香港、新加坡相比，低得可憐。薪資漲幅追不上物價飛漲，日子越來越苦，經濟成長果實只是少數人獨享。」

「房價居高不下，2016年第二季至2022年第四季成屋價格全國平均上漲將近27％，還以中、南部漲幅最高，年輕人以前在台北買不起房子，現在蔓延到台南、高雄了。台灣租屋市場更從2009年起連續上漲14年，不只買不起，現在也租不起了。」

「現在台灣年輕人的收入，比起我的年代幾乎沒有成長。找不到好工作、買不起房、不敢結婚，更不敢生小孩，最嚴重的是沒有希望。政府還拿美化過的數字對人民宣傳，看不見正直誠信的價值與勇於改正的勇氣，難怪年輕人無力，難怪年輕人不敢想像未來，只能追求小確幸，這絕對是台灣的危機。」

最後柯文哲說明自己的願景，「一代會比一代強，我們的政府要做的是創造更大的公義、更開放的環境、更正向永續的環境，積極帶領人民面對低薪問題、極端氣候、能源危機，五缺挑戰、戰爭風險，不能再讓短期利益犧牲長期利益、讓少數人的利益犧牲多數人的利益、讓政黨利益犧牲國家利益。」

7月29日，柯文哲演唱會KP SHOW登場，現場座位共342位，票價高達新台幣8,800元，逼近韓國人氣女團BLACKPINK來台演出時的票價。（Facebook@柯文哲）

反映三位候選人的特質與困境

當然，這3封信不會是候選人完全親筆，當中必然有幕僚與文膽參與，也或許從頭到尾都是團隊寫就，候選人不過掛名。但觀察信件的行文與內容，仍可發現有趣的蛛絲馬跡，那便是3位候選人希望營造的選舉人設，及其團隊針對年輕選民的選舉策略。

首先是賴清德。在此次3位候選人中，賴清德的信是內容最豐富、「牛肉」最充足的一篇，可謂是將政策白皮書寫成了年輕人易懂的版本，既宣傳民進黨過往政績，也明確提到自己此次參選的諸多政見，包括補助私立大專校院學雜費、「居住三策」、「四個堅持」、「和平四大支柱」等，明顯是聚焦公平正義、戰爭風險等年輕選民相對關注的話題。

而賴團隊如此設計內容，透露了2個訊息。第一，選戰開打以來，賴清德的人設一直都走「昭和男」路線，強調正經八百、可靠沉穩的老派形象，此次文宣同樣不例外，基本上就是政見的陳列，未見華麗詞藻；第二，民進黨畢竟是執政黨，賴清德即便想在公平正義話題上樹立改革形象，也不可能過於批判蔡英文政府，因此只能誇獎民進黨過往政績，接著再提自身政策，換言之，賴清德團隊更多是以「政權捍衛者」姿態，來撰寫這封信。

正因如此，面對年輕選民大舉流向柯陣營的現象，賴團隊的危機感在字裡行間浮動，「我們一定要認清，堅定支持台灣的年輕人、認為兩岸互不隸屬的年輕人，也不見得就會支持民進黨」。而在無法批評蔡英文的情況下，賴清德除了陳列政策，就只能強調自身優勢，「當前既能理解年輕世代處境，能對症下藥，並具有執行力的總統參選人，就是我」、「在執政過程中，民進黨累積了有經驗的團隊，也持續栽培年輕世代，儲備了廣泛的青年人才庫」，希望藉此重獲年輕選民青睞。

民進黨總統參選人賴清德參與「2024校園總統馬拉松」活動，他表示「我們是和平主義者，保護同胞家人是我們的責任。」（台灣總統府）

而與賴清德形成鮮明對比的，就是這次最受年輕人歡迎的柯文哲。平心而論，柯文哲的信是3人之中最空洞、卻又情緒最豐富的一篇，基本上就是以大量篇幅批評民進黨、以各種數據說明年輕選民的生活壓力，但對改革方案、未來政見一字未提。簡單來說，柯團隊明顯是以「憤怒造反派」的姿態，準備了這份宣傳品。

當然，這並非柯團隊偷懶之故，而是透露其對當代年輕選民的理解：容易被有趣的、煽情的、流行的呈現吸引，但面對長篇大論、略顯生硬的政策「牛肉」，便往往敬謝不敏。因此觀察柯文哲的網路宣傳也可發現，其團隊擅長營銷「Punchline」，而柯文哲之所以聲量大漲，也往往不是因為提出了政策白皮書，而是受益於網路上高曝光的短影音。

此外，柯團隊也精準把握年輕人對偶像與理想的追求，因此特別在文章開頭提及喬布斯（Steve Jobs，台譯「賈伯斯」），稱「iPhone的問世迅速打敗兩大巨頭，把他們踢出市場，更從此改變了世界」，既是要將柯文哲與喬布斯進行連結，也暗示民眾黨可以成為推翻藍綠兩大巨頭的力量。文章後半的「柯文哲現在還在努力開拓創新，如同1492年的哥倫布航向不可知的世界，我相信你也可以」，也是出自類似思路。

7月29日，柯文哲演唱會KP SHOW登場，現場座位共342位，票價高達新台幣8,800元，逼近韓國人氣女團BLACKPINK來台演出時的票價。（Facebook@柯文哲）

最後是策略與人設都介於賴柯之間的侯友宜。從文章內容來看，侯友宜團隊相當希望爭取年輕選民，畢竟其支持度始終敬陪末座，因此整篇文章在行文上刻意親切、親民，也強調自己的基層出身，就是希望縮小與年輕選民的隔閡，例如開頭的「嗨，年輕朋友，我是侯友宜，很高興能和你在此聊天」。但平心而論，侯團隊對年輕選民的喜好把握還是不如柯文哲，如此刻意親切，反而更有長者的年代感，突兀中帶點彆扭。

而在「牛肉」領域上，侯友宜的信看似有主打的政見，卻又彷彿什麼都沒說。例如在篇幅顯著的兩岸和平上，侯團隊顯然想將青年困境連結「戰爭與和平」話題，卻又只能在模糊論述後強硬輸出「兩岸和平就能救經濟」，而未提出自己的兩岸政策與相關規劃，也未強調國民黨在這一場域的優勢與過往政績，包括「九二共識」等關鍵字更是全部神隱。如此做法，實難與賴清德不斷端「牛肉」的行文較勁。

簡單來說，侯團隊的信反映了侯友宜在此次選戰的人設困境：似乎該說的都有說，卻因為論述不佳、團隊宣傳作風老派，導致外界沒有記憶點，民眾也難有支持熱情。故在賴清德已成為「政權捍衛者」、柯文哲也鞏固了「憤怒造反派」形象後，侯友宜的人設便難免被雙重夾殺，淪為「沉默的旁觀者」。

侯友宜訪日，當地台灣僑胞於羽田機場接機歡迎。（Facebook@侯友宜）

最後從整體視角來看，3人當然是互有優劣，但光憑這封信就要爭取更多選票，似乎也各有障礙。賴清德的問題在於，年輕選民已對民進黨宣傳的政績失去信心，賴清德卻不敢批評蔡英文的前朝錯誤，只能跳針民進黨有最優秀團隊、最好政策，最終也充其量是鞏固既有基本盤；柯文哲嚴重缺乏中高齡選民，卻又很難放棄眼下針對年輕選民的宣傳策略，只管煽情吸睛、不顧政策論述，恐怕也很難突破既定同溫層；侯友宜則似乎還在掙扎摸索中，不確定究竟是要先爭取高齡深藍板塊，或是先拉攏年輕選民。

當然，選戰還很長，一封信定不了勝負，但這次過招，已讓3人困境有所展露。如何超克眼下障礙、進一步開拓選票基礎，將是3人未來的決勝關鍵。