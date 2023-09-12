賴清德隱憂（一）：中美參選　民進黨這次不如國民黨與侯友宜

2024的台灣大選充滿轉折，短短數月內，情勢幾度起落，在野陣營的鬥爭尤其引人注目。



首先是被各方嘲弄、就連深藍選民都憤怒的國民黨。5月17日侯友宜被徵召後，由於郭台銘與部分地方派系串聯、侯友宜自身表現不佳、柯文哲正好風生水起等因素，侯友宜的選情迅速崩盤，從5月底開始便一路墊底，國民黨也因此出現了三派「換侯」勢力：以羅智強等立委參選人為代表的「禮讓柯文哲派」、以鄭麗文與黃復興勢力為代表的「推舉韓國瑜派」、以地方派系為代表的「改換郭台銘派」，侯友宜也因此進入被換倒數，處境尷尬。

但7月23日國民黨全代會後，侯友宜出現了微弱的「慶祝行情」，加上競選辦公室執行長金溥聰強勢控盤，對提議與柯文哲、郭台銘合作者一律嚴肅警告，再配合民進黨猛轟柯文哲的背景，侯陣營也開始端出政策牛肉，如今侯友宜的支持度已逐漸回穩，在不少民調更穩定領先柯文哲，國民黨地方派系也逐漸歸隊。

國民黨主席朱立倫、總統候選人侯友宜。（Facebook@中國國民黨 KMT ）

如此發展，符合筆者在7月31日文章《2024台灣大選｜國民黨繼續內戰，但柯文哲意外能幫侯友宜選到底？》的預測，也就是只要侯友宜能利用民進黨猛轟柯文哲「仇女」與弊案的機會，讓民調回穩、甚至出現超越柯文哲的趨勢，就能最大程度平息黨內「禮讓柯文哲」的呼聲，同時爭取地方派系的再倒戈。

而柯文哲的起落當然也是輿論焦點。5月至7月，柯文哲一度來勢洶洶，不僅領先侯友宜，還在部分民調超越賴清德，被不少分析視作2024總統熱門，但筆者並不這麼看。有鑑於柯文哲出身勢弱的民眾黨、民進黨擁有執政資源等特殊背景，筆者在7月下旬便曾撰寫《柯文哲隱憂》三篇系列文章，以柯文哲缺乏地方基層「陸軍」、容易被民進黨宣傳系統人格毀滅、面對弊案選戰並不耐打的三大基礎，預測柯文哲在選戰的中後期將會相當辛苦，除非能獲得國民黨「禮讓」，否則毫無勝選機會。此後柯文哲民調果然出現停滯，並在8月民眾黨籍新竹市長高虹安因貪汙被起訴後持續下滑，如今已在多份民調重回第三。

至於賴清德，因其民調穩定領先，所以外界較少討論賴清德的選情起伏，而是將目光聚焦在國民黨、民眾黨的鬥爭上。但在筆者看來，如今的賴清德就與3個月前的柯文哲類似，看上去聲勢高漲，其實危機四伏，往後伴隨選戰推進，賴清德的優勢將會逐漸喪失，即便不能立即反映在民調數據上，最終也恐與總統大位失之交臂。

6月17日，賴清德參加台灣花蓮、台東的「信賴台灣之友會」成立大會。（Facebook@賴清德）

美國的冷漠對待

其中，中美的相對不支持，便是賴清德的第一隱憂。

首先觀察美國態度，眾所周知，蔡英文之所以能在2020年擊敗韓國瑜，除了香港反修例風波，美國的支持同樣不可或缺。而美國之所以如此，關鍵還是比較了蔡英文跟韓國瑜後，認為前者是相對不易改變「中美台海平衡」的人選，故而有所抉擇。簡單來說，在華盛頓看來，韓國瑜太過「親中」，可能在上任後倒向北京，導致美國在台海的戰略利益受損；而蔡英文雖出身民進黨，卻並不「急獨」，上任後應能在「親美」同時「維持現狀」，所以是相對可支持的候選人。

但賴清德似乎就乏相關優勢。從這次美國的動作來看，賴清德不僅得不到白宮青睞，民進黨的「親美牌」也似乎打不出顯著效果。關鍵原因，就是賴清德的「台獨」基因，讓美國擔憂不僅台海現狀難保，還可能波及中美關係穩定。

賴清德（中）抵達紐約後，AIT執行理事藍鶯（右）及台駐美代表蕭美琴（左）前往接機。（台灣總統府）

自從賴清德確定參選起，西方媒體就出現不少「美國疑賴」的風聲，稱美國對賴清德的台獨立場有疑慮，擔憂賴會在勝選後失控強推台獨，引發兩岸戰火；7月初賴清德在一場閉門選舉造勢活動中，脫口「台灣總統要有走入白宮的志氣」引發風波，彼時英國《金融時報》便獨家揭露，美方曾要求台灣澄清賴清德談話。

8月中旬賴清德訪美，華盛頓也明顯在顧及北京反應的情況下，不讓具「副總統」身分的賴清德過度得分，既不安排賴清德會晤美方行政官員，也不讓賴會見參眾議員，唯一的《彭博社》專訪更在封面寫出「He Wants to Lead Taiwan. But Can He Keep the Peace？」即便不是有意「疑賴」，卻也明顯是以「戰爭與和平」定調此次大選，並暗示「和平」可能會是賴清德的挑戰。

與之相比，支持「九二共識」、反對「一國兩制」的侯友宜雖不能說獲美「力挺」，卻明顯比賴清德更有打「親美牌」的空間，且美國也未如當年壓制韓國瑜般反對侯友宜與國民黨，而是將後者納入可接受範圍。

早在國民黨徵召階段，美國就開始隱晦打擊侯友宜的對手郭台銘，例如《外交政策》便引述學者分析，稱郭台銘只是「自我感覺良好」，自以為比其他人更懂政治，其實完全外行，且郭台銘的「中國色彩」過於濃烈，應該不易出線；侯友宜確定被徵召後，諸如《紐約時報》、《華爾街日報》等美國媒體，又以「溫和派」、「中間路線」等詞彙定位侯友宜，未見「親中」相關字眼。

《彭博新聞》刊出7月底專訪賴清德（右）的內容，將登下期《彭博商業周刊》的封面故事。（Facebook@賴清德）

6月5日，美國在台協會（AIT）理事主席羅森柏格（Laura Rosenberger）訪台，選擇拜會的第一個候選人便是侯友宜，接著才是賴清德、柯文哲。這未必代表美國押寶侯友宜，但賴清德畢竟是台灣現任副總統，又是出身執政黨與議會第一大黨的總統參選人，理應是羅森伯格的第一拜會對象，美方最後卻選擇先見侯友宜，可見華盛頓這次不是「非賴不可」，而是偏好一個「能讓台海沒有意外」的候選人。

9月14日，侯友宜即將開始8天的訪美行程。據國民黨曝光的行程簡表，侯友宜將依序出訪美國紐約、紐澤西、華盛頓、三藩市（台稱舊金山）四地，期間預計舉辦四場僑宴，並會在訪問華府期間拜會美國在台協會與重要智庫，還將與參眾議員會晤，且會在智庫布魯金斯學會發表演講，也有媒體訪問環節。從上述規格來看，明顯是比賴清德高調不少，只要正常發揮，應能帶動民調進一步上揚。

在台灣的民意市場內，「親美」是非常重要的選舉催票機制，「反美」則毫無疑問是敗票因素；說得更直接，「親美」未必能讓總統候選人當選，「反美」卻必然使人落選，而在所有候選人都不「反美」的情況下，能在「親美」這塊多得分少失分，便是勝選的重要關鍵。如今柯文哲已無再訪美機會，基本上毫無操作「親美」的政治空間；賴清德要再操作「親美」，也大概只剩兩個時機：如果副總統人選提名台灣駐美代表蕭美琴，以及總統辯論時進一步申論己見；侯友宜則正要開始收穫一波訪美後的「親美」政治紅利。

在美國不希望台海失控、讓自己永遠失去「台灣牌」，又希望避免與北京直接對撞的考量下，賴清德這次的「親美」優勢不只輸給蔡英文，恐怕也不如侯友宜與國民黨。

賴清德（左）近日出訪友邦，日前過境美國與台駐美代表蕭美琴（右），前往紐約花旗棒球場看了紐約大都會出戰對抗勇士隊比賽，蕭事後在Facebook分享兩人穿著「1」、「11」球衣合照，引發台北政壇熱議。（Facebook@蕭美琴）

北京的強烈壓制

而美國都如此，北京的態度便更不用說。

從賴清德確定被民進黨提名開始，北京便多次表達對賴的「不期待」。例如5月23日，在侯友宜確定被徵召、柯文哲確定被提名後一個禮拜，《環球時報》和《中國台灣網》（國台辦所屬新聞網站）便各自刊出對台灣總統大選的評論，確定了「批賴揚侯」的政治基調，並且完全邊緣化柯文哲，不讓其有過多篇幅，就算提到也是貶多於褒，「他勝選的可能性微乎其微，但囿於政黨利益，為保住民眾黨在立法機構的席次，只能言之鑿鑿要參選到底。而參選到底，即意味著藍白合破局，分裂選票的結果是非綠聯盟下架民進黨的希望可能落空。」

可以這麼說，賴清德從參選那刻起，便被北京鎖死在「台獨工作者」的光譜上，不論事後再怎麼修正說法、調整立場，都不可能從北京處獲得任何分數。8月賴清德訪美後，解放軍更是發動近年內第三次「圍台軍演」，明確表示這是對「台獨」分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告。這一動作顯示北京有意強化「戰爭與和平」的選舉話題，來削弱賴清德的民調優勢。

2023年7月19日，中國駐美國大使謝鋒（右）應邀出席阿斯彭安全論壇時表示，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題，當務之急，是堅決擋住賴清德訪美這頭正向我們衝來的灰犀牛。（中國駐美大使館）

與此同時，北京還開始了新嘗試：用經貿手段打擊賴清德與民進黨。8月17日，大陸商務部發言人束玨婷表示，自4月12日啟動對台貿易壁壘調查後，涉及產品已從立案時的2,455項調整至目前的2,509項，且初步調查顯示，台灣對大陸的貿易限制措施涉嫌違反WTO相關規則，商務部將結合貿易壁壘調查情況，對「海峽兩岸經濟合作框架協定」（ECFA）採取相應措施，國台辦也對此表示支持。

而前述動作，在台灣引發了「ECFA可能終止」的相關討論。雖說海協會副會長孫亞夫已經緩頰「大陸沒有要取消ECFA」，卻依舊難止輿論猜測。據商務部所述，對台貿易壁壘調查最晚會在2023年10月12日結束，特殊情況下可延長至2024年1月12日，也就是台灣大選投票前一天。結合北京此前對賴清德的「不支持」，這一日期設定明顯不是偶然，而是想重擊構成民進黨鐵票的中南部農業、傳統產業人口，同時盡可能降低賴清德對淺綠經濟選民的吸引力。這次的北京，顯然不只有1996年的導彈思維。

當然，這一操作會在台灣引發「北京介選」的爭議，讓人想起2015年「周子瑜事件」反幫民進黨催票的情況。但平心而論，兩件事還是有本質的不同，周子瑜事件更多是刺激台灣普遍的「國族情結」，強化民眾對「中共打壓」的集體憤怒，共同提高了深綠與淺綠選民的投票率，並讓部分淺藍選民因此不投國民黨；但威脅中斷ECFA，卻更多會作用在經濟選民、中南部選民身上，雖有部分選民會因厭惡「中共干預」而積極票投賴清德，但對生計的擔憂恐怕也會勸退一些淺綠選民，使其拒投賴清德，並讓部分中間選民決定票投侯友宜。

賴清德2023年8月12日在桃園機場發表講話（Reuters）

簡單來說，這次北京不只有軍演與導彈，還有ECFA與貿易壁壘調查，可謂是雙管齊下積極打賴。而其背後思維也與美國類似：偏好一個「能讓台海沒有意外」的候選人，避免未來4年到8年在台海被迫與美國武力攤牌。

從地緣結構的視角來看，台灣被鎖在中美博弈前線，在「新冷戰」漸起的氛圍下，台灣總統大選也必然是中美碰撞、求取均衡的作用場。說得更直白，「中美參選」早已不是新鮮事，與其質疑「外部勢力為何能介選」，還不如務實關注兩強底線分別為何、有什麼動作。

從中美眼下都希望「鬥而不破」來看，出身國民黨但立場相對溫和的侯友宜，毫無疑問是中美這次勉強有交集的人選，儘管其本人政治魅力不高，民調表現也一度差強人意，如今也已逐漸站穩腳根；而賴清德眼下民調風光，卻一來缺乏美國堅實支持，二來面臨北京日漸強大的壓制，看似勝券在握，其實山雨欲來。選戰還有4個月，賴清德的隱憂正在浮現。