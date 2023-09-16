2024台灣大選｜侯友宜：若當選　不會讓台灣成為麻煩製造者

國民黨籍台灣總統參選人侯友宜近日訪問美國，並在紐約時間周五（15日）上午參加重量級智庫美國外交政策全國委員會（NCAFP）的座談會。他指出，不會將美國對台支持視為理所當然，也不會對北京有不切實際的期待；若其當選，也不會讓台灣成為麻煩製造者。



座談會成員包括美國國務院前亞太助卿羅素（Daniel Russel）；現任外交政策全國委員會亞太安全論壇主任、前代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）；前美國在台協會（AIT）主席薄瑞光（Raymond Burghardt）以及多名亞太事務專家學者。

會議中，侯友宜強調，他不會將美國對台的安全支持視為理所當然，當選後不會讓台灣成為麻煩製造者，而是稱職扮演和平促進者以及風險降低者。台灣是印太地區重要成員，應成為區域內負責任的一份子。

同時，他也不會對北京有不切實際的期待，認為台灣需要加強自我防衛能力，嚇阻中共動武，並且透過對話地方式來降低衝突，實現台海安定、台灣安全、世界安心的目標。

最後，侯友宜表示，身為台灣可能的未來領導人，他一定會堅守自由民主制度，清楚傳達台美關係要繼續深化，此次拜訪就是要讓美方了解到，他有能力建構一個讓全世界都安心的台灣，從各層面好好地跟美國智庫交流。