台灣百億大亨朱國榮涉潛逃　台媒：搭豪華遊艇偷渡菲律賓

現年70歲、身家百億元新台幣的台灣國寶集團總裁朱國榮涉及利用人頭戶炒作股票、內線交易等案件，兩案於本年分別判刑8年及16年，目前兩案均上訴。但台媒《鏡週刊》19日報道指，朱國榮在9月7日往派出所報到後就失聯；報道並引述知情人士稱，朱國榮已搭乘豪華遊艇出海偷渡至菲律賓。



台媒《鏡週刊》19日報道指，朱國榮在9月7日往派出所報到後就失聯；報道並引述知情人士稱，朱國榮已搭乘豪華遊艇出海偷渡至菲律賓。（《聯合報》）

綜合台媒報道，朱國榮2011年至2013年間利用人頭戶炒作集團旗下龍邦國際興業股票，成功拉抬股價，再倒貨給國寶人壽，藉此坑殺散戶，二審判朱國榮8年徒刑，沒收2971萬餘元（新台幣，下同）犯罪所得。

此外，朱國榮與女性友人林桂馨在2013至2016年間，用大量人頭帳戶操縱龍邦股價，另涉中國信託金融控股（中信金）併台灣人壽保險內線交易，二審判朱國榮16年徒刑，沒收1億8000餘萬元犯罪所得。

目前兩案均上訴，由台灣最高法院審理中。高院4月底考量朱國榮被控罪名犯罪嫌疑重大，涉案扮演角色以及社經地位等，裁定延長限制出境8個月。

報道指，朱國榮曾創下司法史單一個案最高交保金4億元紀錄，多年纏訟後，朱國榮交保金已累積至5億元。朱國榮若棄保潛逃，將面臨通緝20年。

年輕時曾搶劫澳門運鈔車 犯案過程拍成港產片《省港旗兵》

《鏡週刊》報道指，朱國榮原名朱子昭，為廣州人，27歲時夥同從廣州偷渡至澳門的「大圈仔」，搶劫澳門的銀行運鈔車，造成運鈔人員傷亡，朱國榮還因此遭到通緝，犯案過程後來還被改編拍成港產片《省港旗兵》。朱國榮其後轉往香港從事珠寶生意，後來到台灣合法取得台灣籍，但也涉案而入獄，出獄後才改名朱國榮。

朱國榮赴台後從事不良債權收購等事業，累積財富後，2007年入主國寶集團，從殯葬業、休閒業、食品、餐飲、營造、金融及媒體業都是他的事業版圖，身家逾百億元。