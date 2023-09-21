侯友宜坦言：兩岸關係難回馬英九時代　雙邊領導人見面有距離

國民黨總統參選人侯友宜近期接受西媒專訪，對於如果當選總統，是否會與中國國家主席習近平會面，侯友宜坦言，兩岸關係現況離雙邊領導人見面還有一段距離，並認為台海情勢短期內難回到馬英九政府時代。



侯友宜接受西媒《彭博社》專訪，在被問及是否會在當選後嘗試與習近平會面，侯友宜答稱，現階段最重要的是必須穩定台海情勢，首先是強化台灣的自我防衛能力。侯友宜表示，馬英九政府時代的兩岸關係與現況不同，台灣現在不斷地面臨衝突，且非常容易擦槍走火導向戰爭，所以國防預算不能減少，台灣必須持續與美國討論，如何強化台灣防衛能力，以及該購買什麼樣的武器最適合台灣。

「台灣國防預算有一天可能會達到GDP的3%或更多，不過最重要的是要把錢花在對的方向，讓其他國家不願輕易啟戰。」侯友宜說道。

國民黨總統參選人侯友宜投書美國《外交事務》期刊，大談其國防外交及兩岸政策，其中他特別提到全民國防動員一事，他若當選總統，將成立由行政院副院長來主導的「全民防衛動員委員會」，該委員會將整合各部會國防動員政策。（侯友宜競選辦公室提供）

對於台海存在軍事衝突風險，侯友宜自言，「備戰是必要的，但避戰是總統的責任」，同時抨擊民進黨執政打破了兩岸非常巧妙的平衡，把兩岸帶到戰爭邊緣，未來執政必須啟動兩岸的非官方交流，在有穩定的民間交流後，再逐漸進入官方交流，讓兩岸能夠再度累積互信，並透過對話改善兩岸關係。

2015年11月7日，兩岸領導人在新加坡舉行「習馬會」。（Getty Images）

侯友宜表示，從現在的情勢來看，兩岸若要有雙邊領導人會面，還有一段距離需要繼續往前走，「我可以告訴你，要回到馬政府時代的兩岸關係，在短期內是不可能的」。