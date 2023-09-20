2024台灣大選︱侯友宜訪美「面試」加分　美國已投下神聖一票？

國民黨總統參選人侯友宜9月14日啟程訪美，展開為期八天的「對話與深化的友誼之旅」，將走訪華府、紐約、舊金山等美國政治重鎮。目前他已拜訪了四個美國重要智庫，亦會見了多位美方涉台重要人士，並提出「台灣不會成為麻煩製造者」，以及「3D」戰略主張（嚇阻、對話、降低風險），還在美國《外交事務》（Foreign Affairs）期刊投書，顯然做足功課，貼近美方對台海穩定的期待。



訪美行還在進行中的侯友宜，馬不停蹄已拜訪了「外交政策全國委員會」（NCAFP）、「外交關係委員會」（CFR）、「布魯金斯研究院」（Brookings Institution），以及「傳統基金會」（Heritage Foundation）等美國重量級智庫。此外，除了會見多位美國國會議員外，侯友宜還見到了美國前亞太助卿羅素（Daniel Russel）、前代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）、美國在台協會（AIT）前主席薄瑞光（Raymond Burghardt），以及同樣是警察出身的現任紐約市長亞當斯（Eric Adams）。美方重要涉台人士AIT前主席卜睿哲（Richard Bush）、德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲計劃主任葛來儀（Bonnie Glaser），還接受媒體訪問談及接觸侯友宜的印象。

其中一個亮點在於，AIT現任主席羅森伯格（Laura Rosenberger），更是陪同侯友宜，全程參與了大華府地區的僑界晚宴。

9月17日AIT主席羅森伯格（中）陪同侯友宜（左三），全程參與了大華府地區的僑界晚宴。（侯友宜競選辦公室提供）

作為台灣大選競爭者之一的民進黨參選人賴清德，儘管在歷次民調幾乎都穩居龍頭，但其8月中旬是以「過境」的方式訪問美國，其中僅有一場僑宴為公開活動，且AIT主席羅森伯格還以妹妹婚禮為由，並未於紐約參與接機和僑宴。當時路透社（Reuters）即有報道指出，美方高度希望賴清德此行保持低調，顯然外界傳聞美方對於「台獨工作者」的「疑賴論」，恐非空穴來風。而北京的反應更大，除了舉行軍演之外，國台辦還痛批賴清德「恬不知恥」、「麻煩製造者」。

相對於此，一向被認為不熟悉國際與兩岸事務的侯友宜，此次訪美可說是確實高於其在台表現，顯然有做足功課，既迎合美方對台灣領導人的期待，亦不得罪北京在台灣問題的紅線。雖未透露談話內容，但卜睿哲表示「對於侯友宜在兩岸關係和美台關係的觀點有了很好的理解」；而立場較為親近民進黨的葛來儀，亦肯定侯友宜準備得很妥當（well prepared），「已理解侯友宜提出台灣的願景與政策」。

已經退出民進黨的前立委郭正亮，在一檔網路節目上，更是對侯友宜在美表現讚譽有加。他說，侯友宜到美國是「連翻開紅，很多人都認為比預期表現得好」，「侯友宜個人真的是全心投入，包括講話、準確度的含金量都比在台灣高很多」。

9月18日侯友宜（中）拜會美國智庫布魯金斯研究院，美方涉台人士卜睿哲（左）、葛萊儀（右）均有與會。（Facebook／侯友宜）

侯友宜在美國較為清楚地傳達出其外交、兩岸等「國安」政策，例如宣示了他的「3D」戰略主張：

1. 嚇阻（Deterrence）：必須提升自我防衛能力，備戰不啟戰，讓對手在軍事上無法樂觀，不輕易開戰。

2. 對話（Dialogue）：依據《中華民國憲法》和《兩岸人民關係條例》，持續兩岸的溝通與交流，更要避免軍事上的誤判。

3. 降低風險（De-escalation）：透過「功能性議題」的互動，建構「有原則的互動關係」，以交流增進理解，用實力確保和平，降低衝突爆發的風險。

同時保證「台灣不會成為麻煩製造者，將會稱職扮演和平促進者與風險降低者的角色。」而他在《外交事務》期刊的投書中，進一步主張若當選將成立行政院層級的「全民防衛動員委員會」，既批評中共的軍事行為令台灣面臨「國安」威脅與風險，同時主張確保不冒進的大陸政策，持續兩岸的溝通與對話。

侯友宜所提出之政見，顯然命中了美方對台海情勢的期待，也回應了台灣選民普遍的擔憂，可謂是四平八穩、中規中矩。以目前美方人士的反應來看，特別是對照賴清德訪美時的「低規」，對侯友宜的態度應是較為滿意和肯定的。至於是否已可論斷美方表態支持侯友宜，恐怕還不能過早下定論，畢竟台灣在野整合的戲碼還未完結，變數仍多，美方或不會太早表達出支持的人選。

侯友宜訪美行表現「加分」，積極經營對美關係，然而如何應對北京的統一進程，仍是侯友宜無法迴避的重大挑戰。（侯友宜競選辦公室提供）

如果說侯友宜赴美「面試」算是過關，那麼台灣選民會否因此買單？還得看他返台後，民調支持度是否有所攀升，拉近與賴清德之間的差距。

然而，更為要緊的是北京的看法。目前侯友宜重心幾乎都擺在經營對美關係，以及投合台灣選民的觀感，其兩岸政策依舊保守，甚至可說是首鼠兩端，除了老調重彈維持與北京的對話溝通，以及認同「有前提」的「九二共識」之外，並未提出更為進取且積極的兩岸政見。

如今北京軟硬兼施，「文武兼備」啟動統一進程，賴清德以「和平保台」回應，柯文哲則重申「對話比對抗好」，侯友宜似乎同樣無法超越窠臼，提出直面統一進程與中美博弈的「台灣方案」。這或許是侯友宜取得「對美加分」之後，更需要重視的挑戰。