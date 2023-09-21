追隨友岸外包　侯友宜：台科技布局與美國一致　減少對陸生產依賴

國民黨總統參選人侯友宜訪美藉出席矽谷論壇，席間稱他在華府時明確告訴智庫與政界，台灣將採取近岸與分散式風險，積極轉型並調整全球佈局，將和美國「友岸外包」策略一致，從台積電在美國、日本、歐洲設廠，並逐漸減少對中國大陸生產的依賴。



矽谷科技界人士9月20日在舊金山舉辦「2023矽谷高科技論壇」，將有六位科技界代表分別從AI人工智能、Web3、數字經濟、數字娛樂、網絡安全等方面，前瞻新科技在未來生活中的運用及挑戰，探討最新解決方案，提出台灣未來科技發展的新思維，並尋求合作的機會。

侯友宜臨場致詞表示，這幾年台灣高科技產業，從物聯網、人工智能到數字科技轉型，在世界上贏得許多關注。他在訪美行中，各界除了關心台灣兩岸、國防、外交問題外，經貿問題也聚焦台灣高科技產業面對國際情勢轉變，身為總統如何帶領高科技產業在風險中轉型。

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侯友宜自言，在華府拜訪政界、智庫期間，各界都問相同問題，「台灣高科技產業在未來全球佈局中的考量為何」。他明確回答，「國家安全會影響國家安全，不僅要考慮效率成本，更要考慮運輸製造分險；台灣採近岸與分散式風險，轉型並調整全球佈局，他以此態度告訴美方，台灣與美方『友岸外包』策略一致」。

侯友宜稱，已讓美方了解台積電到美國、日本、歐洲設廠，漸漸減少對中國大陸生產依賴，「這是美方關心的事情，也是他對美方學政界清楚地回答」

據了解，當日論壇現場約有80人出席，包括加州眾議員羅達倫、聖塔克拉拉郡議員及supervisor李洲曉、費萊蒙市市議員邵陽等，以及矽谷科技界菁英。