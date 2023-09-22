屏東工廠爆炸4死99傷　罹難者皆為消防員　6名員工仍受困

9月22日下午5點31分，屏東科技產業園區明揚國際科技公司，製作高爾夫球的2層倉庫火災，18點01分消防人員破門時發生爆炸，深夜22點左右又再次發生爆炸。凌晨1時，屏東縣消防局統計，爆炸已造成99人輕重傷（10消防、1義消、88民眾）、4名消防員不幸殉職，仍有6位民眾失聯。



死者家屬晚間到醫院認屍因難辨認，請求院方比對DNA進一步確認，場面哀戚。



據台媒報道，屏東工廠下午5時起火爆炸後，屏東警消立刻出動大量人車搶救，不料第一批人員剛進入射水，下一秒立刻發生爆炸，導致消防員出現死傷。根據屏東縣政府公布名單指出，第一批消防員包含屏東分隊4人、屏二分隊7人共11人。派出的18名消防員中，4人不幸殉職，2人正插管治療，1名隊員傷勢嚴重需要截肢。

晚間10點17分，屏東科技園區再度發生爆炸，現場火勢全面燃燒，建築物不斷冒出濃煙，火光也不斷竄出。然而，火勢持續延燒至二廠，最終救難人員只能停止救援工作、全面撤退。截至凌晨1時，仍有6名員工受困其中。

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明揚國際董事長劉安皓趕赴現場後，表示事發當下疑似有不明粉塵，導致火災發生，但確切火災原因仍在釐清。

屏東縣消防局長許美雪表示，現場之所以會發生爆炸，原因是建物內部有烷、天然氣，消防員射水後才瞬間爆炸，導致內部建物東西倒塌並壓住部分人員，最初爆炸原因仍不得而知，現在以救人為優先。

台媒指出，明揚國際科技公司主要經營高爾夫球相關產業，由於高爾夫球心是由合成橡膠、關鍵鏈添加物混合而成，其中內部橡膠含量高於99％，有些關鍵添加物會與水產生強烈反應，可能發生爆炸。