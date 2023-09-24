屏東工廠爆炸｜累計9死包括4消防　仍有1員工失蹤　近百人受傷

台灣屏東科技產業園區製作高爾夫球的明揚國際科技公司，22日傍晚5點半發生爆炸起火，歷經近28小時努力，23日晚間火勢撲滅。今天（24日）清晨6時16分，消防人員在2樓發現一具男性遺體，7時35分又尋獲另一失聯者。



目前累計4名消防人員及5名員工共9人死亡、98人輕重傷；消防人員仍全力尋找一名失蹤員工。



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綜合台媒報道，屏縣府消防局長許美雪22日稱因消防員射水隨即發生爆炸，引來外界批評。昨天改口表示，現場存放過氧化物，因物質禁水性只能用乾劑滅火，強調消防人員並未射水。許美雪今受訪坦承「口誤」。

殉職的4名消防人員分別為賴俊儒33歲，年資約6年多；陳柏翰32歲，年資約11年；鍾吉垣38歲，年資約17年；施寶翔37歲，年資約17年。屏東縣長周春米指示，會全力協助家屬處理後事，並將協助申請入祀忠烈祠以慰英靈。

有台媒披露涉事企業明揚國際曾獲台財政部「優質企業認證」（AEO），引起熱議。財政部昨天晚間澄清，明揚國際雖曾於2014年10月取得優質企業認證，但認證有效期限僅3年，明揚國際早在2017年10月已不具優質企業認證資格。