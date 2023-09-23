屏東工廠爆炸｜殉職消防賴俊儒下月蜜月旅行　母哭訴：是天意嗎？

台灣屏東產業園區明揚科技廠驚天一爆，消防員賴俊儒昨晚間經母親到場辨認，賴母從衣服字條確認賴的名字，並針對身形、腿型、內衣內褲等辨識出是賴，確認殉職，賴母指賴俊儒妻子是英國伯明翰人，賴原訂10月要去蜜月旅行、明年二月要補辦婚禮，哭訴這是天意嗎？



屏東明陽科技公司大火，截止凌晨時間仍有3名消防弟兄仍受困，生死未卜，消防隊員昨晚間救出疑似賴姓消防隊員、送醫時已無生命跡象，因為面貌已經被炸得無法辨認，賴父抵達醫院無法確知自己的孩子生死，痛哭失聲幾近暈厥，但稍後賴母到場確認。

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賴母表示，下午看到新聞很不安，騎摩托心裡很不安，原以為賴今天休假，突然想到「會不會去幫忙」，很忐忑不安，當得知兒子在救災現場，感到非常忐忑不安。

她說，以兒子為榮、兒子很優秀，過去很快樂，是一個很單純的孩子，妻子是伯明翰人，他10月要去蜜月旅行，明年2月24日要補辦婚禮，事情來的太突然、無法接受，沒想到這是他最後結局。

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屏東科技園區一家科技廠傍晚爆炸，初步證實一名消防員罹難，尚有同時進入火3名消防員、多名人員受困，昨晚間賴姓老父親擔心兒子安危，到寶建醫院時痛哭失聲，由於已罹難的消防員面目無法辨識，老父親不敢遽此相認，直要求院方要驗DNA，希望能有最後希望，但天不從人願，賴俊儒確認殉職。

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