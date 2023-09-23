屏東工廠爆炸瞬間現巨大火球　4消防員殉職：如血肉之軀拆未爆彈

台灣屏東科技產業園區內專做高爾夫球的明揚國際科技公司廠房，昨天傍晚發生大火，造成百人死傷，4消防員殉職，6名員工失聯。



編按：據多家台媒報道，消防員一進去「射水就爆炸」；屏東縣消防局長許美雪今日（23）日澄清，工廠內部有大量烷和天然氣，因燃燒物質不可用水，消防員入內後未射水就立即遇到爆炸，「聽到無線電撤退已來不及、」



嘉義市義消總隊副總幹事鄭榮貴Facebook凌晨貼出爆炸瞬間26秒影片，爆炸瞬間巨大火球，有如炸彈爆炸，鄭榮貴沉痛說，4位年輕消防弟兄英勇殉職，他們勇敢衝火場，面對化學物資爆燃的高危險火場，有如「血肉之軀拆未爆彈。」

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台灣外縣市消防義消弟兄，對屏東消防義消弟兄面對凶惡火場，感同身受，同體一命，鄭榮貴在Facebook不斷更新屏東工廠爆炸警消馳援處置作為，祝福集氣，他說，在火場有人傳給他爆炸瞬間巨大火球影片。

鄭榮貴表示，火場廠房密閉，高爾夫球生產材質TPU（聚氨酯）材質，燃燒產物主要有煙霧、有毒氣體、可燃氣體和燃燒熔滴。密閉廠房開口射水多增加氧氣助燃，第一線衝火場消防弟兄射水壓制大火，有如血肉之軀拆未爆彈，會發生重大傷亡，廠房消防設施、堆置物品等災後都需嚴格檢視。

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鄭榮貴說，火災發生！民眾在急在催，就會一直要求快快快，導致第一線往往都還不知道現場狀況跟潛在危險就要貿然進入，這類不清楚內部有什麼！危險的灌救，非常難以預防，有些物質遇到水會有劇烈的反應，而釀成大禍！

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