台灣八仙塵爆傷者豪哥創業又娶靚老婆！醫生做伴郎：我們是兄弟

台灣八仙塵爆傷者「豪哥」江天豪，在當地醫生王樹偉的醫治之下康復，如今展開新的人生，不僅到墾丁創業還迎娶美嬌娘。醫生出席婚禮表示：「我們是兄弟，以後一直都會是。」



昨（23）日晚間，王樹偉在Facebook以「你失去了一個兄弟，卻多了我這個大哥」為題發文，向豪哥感性喊話：「8年前，2015年，那場不想再說出口的災害。第一次見到你的時候，躺在病床上，一臉茫然，不知道為何會躺在這裏，而後在加護病房各種辛苦的治療，轉到普通病房後，又從我口中聽到好友已經離開的消息。」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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豪哥聽到朋友過世哭得很慘，王樹偉抱著他的頭，對他說：「你失去了一個兄弟，多了我這個大哥。」如今8年已經過去，豪哥不但到墾丁創業，還迎娶了美嬌娘，王樹偉表示：「我們是兄弟，以後一直都會是。因禍得福，人生事真的是很難說！第十二次伴郎就獻給你了！恭喜！江先生、江太太！」

【圖輯】慎入！點圖放大重溫2015年「台灣八仙塵爆」恐怖畫面👇👇👇

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