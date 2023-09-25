解放軍2027年具攻台能力　台評估條件：至少要能部署3航艦戰鬥群

預測解放軍何年攻台是近年中外關心兩岸關係議題的「顯學」，台灣「國安會」諮詢委員黃曙光提出預判，認為解放軍2027年具有犯台能力，但不是攻打，而是北京具有這個能力，「打不打是另外一回事」。黃曙光另提出解放軍攻台兩項條件，至少配備3支航艦戰鬥群，分別部署在台灣東北、東南與西南海域，且還得美軍軍力出現衰退才能夠滿足。



對於解放軍攻台戰力，黃曙光以過去解放軍操演範圍研判，解放軍3支航艦戰鬥群，一支部署在台灣東南海域牽制關島，另一支部署台灣東北海域牽制美國與日本，第3支放在台灣西南海域。

山東艦目前算是全球最先進的航母之一，主要得益於建造時間晚，可以採用最先進成熟的艦載設備，但山東艦並非中國海軍的「目標艦」，它的建造有「承上啟下」的作用，當未來中國新一代航母建成服役時，那時候解放軍將會距離「第一梯隊」更近一步了。（微信@當代海軍 ）

基於這個作戰預想，黃曙光表示，他認同前美軍印太司令戴維森（Philip Davidson）所提2027年時間點，也就是中國至少要有3支航艦戰鬥群成軍，且還要視美國戰力消長，「如果美國戰力往下掉，中國那時候就準備了，但打不打，還有政治跟國際因素等等」。

黃曙光指出，以中國領導人習近平第3任期時間軸來看，「中國建軍速度、經濟成長等內部狀況，都是滾動檢討」；他認為，台軍應在2027年之前，大幅度增進自我防衛準備，「讓他（習近平）去更改、延後時程」。