華為 Mate 60 橫空出世　台灣「花粉」因為這一原因還是買不到

中國手機品牌華為（Huawei）近年受到美國政府制裁後，今年 8 月底突然開賣 Mate 60 系列新機，引起了市場一陣熱烈討論聲浪。在台停售手機已3年的華為有無機會再次開通台灣市場，是許多在台「花粉」的期待。但據華為在台代理商說法，「此系列機款產能依然不足，或仍將以內地市場為主」，台灣目前不會是 Mate 60 系列優先引進的市場。



華為最新手機Mate 60 Pro近期引發科技圈討論，官方雖然沒有提到使用5G晶片，但網民陸續發現網速等同於5G，掀起大量好評。

然而，近年華為在受到美國制裁後，因為諸多因素，在台灣已長達3年無法銷售智能手機，目前華為在台灣銷售的產品以智能錶、耳機、平板，以及路由器等產品為主。

2023年8月30日，中國北京一家華為專賣店正展示Mate 60系列手機的廣告。（路透社）

華為在台總代理訊崴技術早在今年九月初曾表示，華為Mate 60 Pro引進台灣市場銷售與否，團隊仍在評估中。然而，評估結果近期定案，引頸期盼的台灣「花粉」恐怕得要失望了。

訊崴技術總經理雍海近日表示，雖然台灣消費者對於華為發表新機反應熱烈，但目前此系列機款產能仍不足，因此還是以中國大陸市場為主。

雍海指出，華為原先預估生產 500萬至600 萬支，但現在華為總部已經「加碼再加碼」；台灣市場已有 3 年未銷售華為手機，通路、認證、維修等需要重新投入，因此目前台灣不會是 Mate 60 系列優先引進的市場。