新品發布會未提Mate60背後：華為依舊需要卧薪嚐膽

9月25日，華為舉辦了備受矚目的秋季新品發布會。香港明星劉德華親臨現場，為華為自有高端品牌Ultimate Design 非凡大師代言。這是華為被美國嚴厲制裁後的強勢回歸，許多人本來期待發布會現場會重點介紹最受矚目的華為Mate60系列，但結果幾乎隻字未提，華為常務董事餘承東只是輕描淡寫地表示：「華為Mate60系列開啟先鋒計劃以來，廣受消費者喜愛，目前正在加班加點緊急生產。」

自從8月29日華為Mate 60 Pro「未發先售」以來，外界對於華為在美國製裁的困境中居然時隔兩三年後重新推出5G手機充滿好奇。不少機構和消費者都已經對Mate 60 Pro進行了拆機解說和測評。全球知名半導體行業觀察機構TechInsights發布的拆解報告顯示，Mate 60 Pro採用的是中芯國際最先進的7納米晶片技術。TechInsights副主席哈切森（Dan Hutcheson）表示，這顯示中芯國際的技術進步正在加速，似乎已經解決7納米晶片技術中影響產量的問題。

不過，對於Mate 60 Pro的5G晶片來源和更多技術訊息，迄今為止，不論是華為還是中芯國際，都未作回應。這就使得已經引發熱潮的Mate 60 Pro仍然顯得神秘。

2022年2月28日，人們在西班牙巴塞羅那2022世界移動通信大會上參觀華為公司展區。（新華社）

為何會這樣？華為和中芯國際的考慮暫不得而知，但可以確定的是，在當前中美博弈的形勢下，面對中美之間相當明顯的技術差距和美國持續進行的高科技圍堵戰略，華為乃至整個中國社會都應該保持高度的清醒和理性，絲毫不能驕傲自滿。

最近，TechInsights副主席哈切森在接受中國媒體採訪時表示，目前華為最大的挑戰是「需要用7納米晶片和那些使用3納米的公司展開競爭」，「如果算上已有的2納米晶片，差距有5年。因此，華為仍需繼續努力，以實現下一代產品。」

華為攜Mate 60 Pro捲土重來，本來就是一種有力的信號，顯示出華為乃至整個中國的經濟和技術發展韌性，但從大環境來看，保持低調、卧薪嚐膽是更務實的選擇。

從當前已經顯現出來的中美博弈長期化的趨勢來看，除非發生重大變故，不然中美的科技競賽將不可避免。這既是因為科學技術的發展水平直接關乎一個國家的經濟發展和人民生活質量，又是因為當今世界秩序仍以主權國家之間的競爭為基本特徵。在此背景下，華為作為中國科技企業中的佼佼者，勢必受制於中美科技競賽。而從中美科技競賽的角度來說，保持低調，踏踏實實地進行科技攻關，永遠比高調宣傳更為關鍵。

滿招損，謙受益。高調難免樹大招風，容易刺激對手，招致不必要的風險，低調方能減少不必要的紛爭，便於靜下心進行艱難的科技攻關。過去兩三年華為的蟄伏才換來Mate 60 Pro的出現，那麼在華為的前路仍然艱難的形勢下，只有繼續蟄伏，保持卧薪嚐膽的狀態，才可能在未來爭取更好的結果。