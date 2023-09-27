台灣擬在2027年前佈建4潛艦固海疆　目標將解放軍限制第一島鏈內

台灣首艘自製潛艦原型艦「海鯤號」28日在台船高雄廠區舉行命名暨下水典禮，由蔡英文親自主持。前台灣參謀總長、現任國安會諮詢委員、「國造潛艦」專案小組召集人黃曙光表示，首艘自製潛艦下水測試後，將按時程進行泊港測試（HAT）與出海測試（SAT），預計2024年底前將首艘自製潛艦交付海軍。黃曙光直言，台灣潛艦部署重點任務即是要將解放軍限制在第一島鏈內，無法進入太平洋遂行包圍台灣。



綜合台媒報道，台灣首艘自造潛艦是柴電動力型，並配備18枚MK-48魚雷。台軍有現役兩艘劍龍級潛艦，加上自造潛艦，希望2025年能完成三艘潛艦，2027年達成四艘潛艦（兩艘劍龍級加兩艘自造潛艦）。

黃曙光表示，未來潛艦量產後，要發揮不對稱戰力與戰術，除了在台灣西南海域執行守備任務，也可部署在台灣東南、東部海域，乃至宜蘭蘇澳至日本與那國島間水域，重點在於截斷共軍進入第一島鏈包圍台灣的目的。

黃曙光指出，台美等方的潛艦都會在台灣西南、東南、東部、東北等方向海域活動，北台灣因接近日本西南諸島，遂行防衛作戰時能借重印太戰略的第一島鏈聯合防衛作戰計劃，即由日本自衛隊防守狹窄的宮古海峽，阻絕解放軍艦隊穿越台灣北部海域，避免進入太平洋對美軍發起「反介入/區域拒止」（A2/AD）作戰。

2017年，台灣「潛艦國造」設計啟動及合作備忘錄簽署，時任台灣「國防部長」馮世寬（右）簽核啟動命令，時任海軍司令黃曙光上將（左）和時任國防部軍備局梅家樹中將（後）在場見證。（網絡圖片）

「對解放軍而言，台灣北部海域一旦遭到封鎖，台灣南端與菲律賓間的巴士海峽與巴林坦海峽（Balintang Channel），就成為解放軍航空母艦等艦隊進入菲律賓海的重要航道。」黃曙光說道。因此台軍必須要有足夠的潛艦跟水面兵力，固守巴士海峽與巴林坦海峽這2個通道，防止解放軍艦隊繞到台灣東南部或東部，否則台灣「四面楚歌」。簡單說，就是要把解放軍限制在第一島鏈，不要讓他出太平洋」。