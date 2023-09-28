台首艘自產「海鯤軍艦」高雄下水　蔡英文：歷史將會記得這天

台軍首艘自行研發的潛艦「海鯤軍艦」（舷號711）周四（28日）在台灣高雄下水，蔡英文致詞強調，歷史將會記得這天，任務過去被視為不可能，但潛艦就在眼前，更是守護台灣具體實踐。



潛艦自2020年開工，原型艦周四上午在台船高雄廠區舉行「命名暨下水典禮」，由蔡英文親自主持並進行擲瓶禮，同場還有國安會秘書長顧立雄、國安會諮詢委員暨潛艦國造專案小組召集人黃曙光、美國在台協會（AIT）處長孫曉雅、防長邱國正、高雄市長陳其邁、台船董事長鄭文隆等人。

蔡英文致詞時強調，歷史將會記得這一天，並指過去「潛艦國造」被認為是不可能的任務，但由台灣打造的潛艦就在眼前，「各位，我們做到了」；而潛艦是堅定守護台灣的具體實踐，更是海軍發展不對稱戰力的戰略、戰術重要裝備，也是為國防自主劃下新的里程碑。

海鯤潛艦在台灣高雄下水。（聯合報）

不過在典禮現場，海鯤潛艦僅露出艦艏，魚雷管等機敏設施則被青天白日滿地紅旗遮蓋。相較台海軍現有4艘潛艦的十字尾舵，海鯤為X型尾舵。

鄭文隆強調，其性能絕對優於現役潛艦。據他說明，潛艦下水與水面艦下水方式不同，因潛艦的艦殼尚有不少機密裝備，不宜對外顯示，且要經過相當多測試後才能真正泡到水中；在封殼完成並進行命名儀式時，聲納、俥葉等機密裝備必須掩蓋，也不會直接放到水，僅沿襲自古以來的造船傳統，簡單接觸水。