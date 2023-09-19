01獨家︱中學動員「青年服勤」　台灣「青年上戰場」非危言聳聽？

今（2023）年初台灣官方預告將修正《全民防衛動員準備法》，納入「校園教育動員」方案，儘管台教育部在爭議聲浪中暫停高中以上「全民防衛動員資訊整合系統」，仍引發「青年上戰場」的憂慮。不過正在訪美的國民黨2024總統參選人侯友宜投書《外交事務》（Foreign Affairs）期刊，主張他若當選，將成立行政院層級的「全民防衛動員委員會」。顯然，類似於烏克蘭「全民皆兵」的「全民防衛」動員，已是台灣朝野不分顏色的「共識」。



動員中學學生「青年服勤」

在此情形下，《香港01》駐台首席記者接獲台灣現職中學不具名教師爆料，指其任教的學校9月19日下發之「導師會報」，要求動員在校學生繳交「參加學校青年服勤同意書」，並由學校軍事教官負責發放同意書，未滿18歲者由法定代理人簽名同意，以配合地方政府組成之「青年服勤大隊」。

該教師向《香港01》表示，這是他任教多年以來，頭一次看到由校方配合台灣當局實施「青年服勤」動員。他同時附上侯友宜將提高層級設立「全民防衛動員委員會」的報道，表示「教官不會不明白背後的涵義」。

台灣某中學9月19日下發的導師會報，要求動員學生填寫同意書參加「青年服勤大隊」。（讀者提供）

他告訴《香港01》，很清楚台灣今天面臨兵兇戰危的處境，作為一名教師，理應「有所為而有所不為」，因此不會向自己任教的班級宣讀，「可是支持台灣當局的導師一定會加以宣導」。該教師進一步還原脈絡，指出已有成績不佳但體能不錯的學生，在教官的勸說下改讀軍校，台灣當局對青年學生的軍事動員，實際上動員到的大部分是家庭經濟弱勢的學生。

他認為，台灣的軍事動員不應該動員到未成年的學生，然而不明就裏的學生或家長，還是可能會配合動員。他也判斷，雖然台灣教育部宣稱停止16歲以上學生的軍事動員造冊系統，但今天發放並繳交同意書的方式，「顯然還是為了造冊」。該教師也質疑，如此做法「究竟是要做給誰看？是要做給美國看嗎？誰也說不準」。

誰能保證青年不會上戰場？

《香港01》調查，台灣現行《民防法》確實有規定，高中以上學生應參加各該學校防護團編組支援服勤；因此，台灣教育部在2002年即訂定《高級中等以上學校防護團編組教育演習及服勤辦法》，學校每一年都要提出學校防護團的訓練計劃與人員編組，主要是在做防災演練、萬安演習、逃生避難等訓練與籌備。

而部分台灣高中以上學校，為了配合上述規範，過去也有透過「軍訓室」公告「學校青年服勤動員準備」，同時發放「同意書」給學生及家長，要求填寫個人基本資料之外，還須填寫「個人專長技能」，以俾「學校造冊，留校備查」。

儘管如此，向《香港01》爆料的台灣中學教師，言之鑿鑿此刻是他任教以來第一次在導師會報中，接收到如此明確的「青年服勤」動員宣傳要求。

事實上，台灣現行的《全民防衛動員準備法》有規定由地方政府辦理「對學校青年動員服勤」，但此前台灣官方有意規劃依「青年服勤動員計劃」，將16歲以上學生不分男女，造冊至「全民防衛動員資訊整合系統」。根據該計劃，學生將組成學校青年協勤大隊和青年防護團，戰爭時可能投入城鄉戰。台灣教育團體與家長為此提出擔憂，「為什麼現在這個時刻，我們需要去做這樣的預備？」

換言之，儘管對16歲以上學生的動員造冊表面上「喊卡」，然而在台灣第一線教學現場，卻加強宣傳與實踐的力道，希望學生和家長同意被納入「青年服勤」計劃之中。先前曾有傳聞，台官方可能動員學生生產彈藥或參戰，台灣「國防安全研究院」國安所長沈明室澄清，「青年動員應是支援災防及民防等工作」。問題是，一旦戰爭爆發，誰也無法保證，青年可能以任何形式被迫充當軍事戰場人力。

台灣做定美國的軍事刺蝟？

諷刺的是，在野的國民黨從去（2022）年九合一大選到明（2024）年即將到來的總統大選，「票投民進黨，青年上戰場」是他們極力宣傳的口號之一，宣稱國民黨有能力保衛兩岸和平，不會讓青年上戰場成為現實。可是，侯友宜在美媒投書中大談其「國安」政策，同樣將中共視為主要威脅，也主張與美國之間的「軍事互通」，還標榜成立由行政院副院長主導的「全民防衛動員委員會」，顯然其對兩岸關係、美台關係，以及台灣在美國「第一島鏈」扮演的軍事角色，可說是與民進黨大同小異。

近年來，華府官員與政治、學術、媒體精英，對於「中美一戰」的焦慮不斷攀升，從他們各種建議或要求來看，很明顯是要將台灣「烏克蘭化」，國會議員與卸任官員不遠千里飛赴台灣，以「關切」台軍兵力配置為名，實則推銷「以小搏大」的「不對稱作戰」構想，同時直白地期望台灣「不分男女、全民皆兵」，甚至「全民手持AK-47步槍捍衛家園」。以上種種來自「上國使者」的「建言」，無不是以台灣設定為戰場，要台灣做好打巷戰、城鎮戰的準備，也就是以台灣人民作為美國遏制中國的犧牲砲灰。這番來自太平洋彼岸的「命令」，已令蔡英文政府正式延長役男役期；如今國民黨參選人為爭取美國支持，也提出了以防範中共「軍事威脅」的「全民防衛」政策想法，令人不禁懷疑，難道台灣做定了美國在其「第一島鏈」的「軍事刺蝟」嗎？

許多調查可以看到，台灣的青年學子不願從軍，認為當兵既浪費生命，又可能被迫淪為砲灰。是故台灣「國安會」前秘書長蘇起日前在華府即指出，台灣民眾「戰鬥意志」低落，招募不到軍事人員是不爭的事實。也就是說，包括青年在內的台灣人民，大多數並沒有「奔向戰場」的意願。

回到台灣第一線教師對學生「上戰場」的憂心忡忡，台灣不分顏色的政治人物都應看到「和平」是台灣社會的最大共識。「全民防衛」是不是台灣政客向美國方面交的「功課」，我們不得而知。但誠如蘇起所言，「兩岸對話」與「中美對話」是避免台海衝突的唯二途徑，後者北京與華府高層在中美關係的低谷中仍在進行，前者對台灣有志於大位者更是必完成的「答卷」，兩岸之間除了戰爭之外，任何和平的可能性都不應該被排除在外。