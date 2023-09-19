海南婦遭性侵未獲立案後自殺　警方發現新證據　網民：意義何在？

今年7月，海南文昌市的義女士遭性侵後報案，警方卻因「證據不足」未立案，絕望的她留下遺書後跳水自殺。然而，警方本月初通知家屬稱，複查後發現新證據，現已立案偵查。



義女士與丈夫程先生是果農，育有兩名子女。今年，程先生因意外腿部受傷，義女士便接過砍芭蕉等重活，並負責與當地收購芭蕉的老闆黃某某交易。在前兩次的交易，義女士都遭到黃某某性騷擾，而在第三次交易，即7月15日，義女士慘遭對方性侵。

事後，程先生發現妻子異常，且位於芭蕉地附近的住所內環境非常混亂。在多次追問下，義女士終於講述自己的遭遇，包括她遭到黃某某的污穢言語騷擾以及動手性騷擾，「第三次，賣了芭蕉後，她身體不舒服回住所休息。沒想到，黃某某趁機侵犯了她」。

程先生續稱，黃某某得逞後，向義女士表示自己有親戚在公安系統，兒子是公務員，女兒是律師，「我老婆被他嚇到了」。7月17日，黃某某曾上門拜訪程先生，「他說我腳受傷了，來看望我，帶了一萬元和一箱王老吉」；程先生當時情緒激動，更持刀讓對方解釋清楚，「他承認了，說一萬元是給我的精神損失補償。我當即選擇報警」。

推薦閱讀：44歲農婦遭強姦警方稱證據不足 8日後自殺 女兒：曾聽母親痛哭

義女士曾兩次到派出所錄口供。7月23日，程先生陪女兒去錄口供，但回家後發現大門上鎖，消失無蹤的妻子留下遺書和現金。遺書中，義女士提到沒料到會被強姦，因為自己「不懂法，把嫌犯的犯罪罪證也弄丟了」，她覺得對不起這個家庭。程先生最終在家附近的水庫中找到已離世的妻子。

義女士留下的遺書。（微博＠華商報）

程先生指，事發後妻子下體流血，他曾將報警前妻子的一條內褲作為物證交給警方，「還有白色（液體）的短褲，上面應該是有凝固的精液，但警方並沒有對這份證據做司法鑑定」。

8月11日，文昌市公安局出具的《不予立案通知書》顯示，義女士報案被強姦，該局經審查認為現有證據不能證實有犯罪事實的發生，決定不予立案。此後，義女士家人申請複議。

8月26日，文昌公安局發布消息稱，該局已受理死者家屬的刑事複議申請，已抽調精幹警力成立聯合調查組，開展全面複查，複查結果將及時向社會公布。

文昌市公安局出具的《不予立案通知書》。（微博＠新浪新聞）

9月6日，程先生收到文昌市公安局出具的《刑事複議決定書》。《決定書》顯示，經審查，認為由於出現新的證據，撤銷原認定證據不足的決定。文昌市公安局發出的《立案告知書》顯示，「黃某某強暴案」一案，經查，該局決定不予立案後又發現新的證據，現已立案偵查。

程先生提到，他從警方處得知此案立案後，已於9月6日將妻子安葬，「我心目中，老婆誰也代替不了，是最重要的」。女兒則稱，母親已離世，就算官司打贏，對家屬而言都算「輸了」。

此案在社交平台上引起網民關注，不少人斥責警方辦事不力，「新證據就是受害者的以死明志」、「人死了你證據來了啊，好好笑哦」、「再立案意義何在？ 人也沒了」、「不予立案真的要充分審查啊 哪能輕易做出 對受害者內心傷害更大 一定要徹查看有沒有公職人員問題」。