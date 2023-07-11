安徽醉娃當街性侵男子影片瘋傳 壓地強脫褲致濺血 眾人驚訝圍觀
撰文：聯合新聞網
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現在不只女性會遇到性騷擾，男性也要小心了。
據上海澎湃新聞等媒體報道，7月5日晚間，安徽阜陽夜市就有一名女子當街猥褻一名男子，甚至將男子壓在地上，並強行脫下男子的褲子，造成男子腿部流血。
稱差點被她得逞 網民反諷：是你欲拒還迎（點擊放大瀏覽）：
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微博上有網友表示，幸虧男子還有點力氣，「要不然都被她得逞了」。男子腿部都流血了，說明女子下手「還挺重的」。
對此，阜陽當地警方表示，這名女子當時喝醉酒了，事件已經處理，但處理結果不方便說明。
不過，更讓人傻眼的是一些內地網友對事件的評論。微博一名博主就說，「夏季到來，各位男生穿得都比較清涼，出門還是得小心，別穿得太暴露了，安全第一」。
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在澎湃新聞微博這則新聞的下方還有網友留言稱：「大晚上的，一個男人出門幹什麼？不就是給別人機會嘛」、「正經男人誰半夜不在家睡覺」、「男人就應該好好在家裡，穿這麼少能不引起色女注意嗎？」「男人力氣不是比女人大嗎？為什麼推不開？一定是他欲拒還迎」。
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