颱風小犬・遊台注意｜周三至周五離台最近　花東總雨量估逾千毫米

颱風「小犬」逼近台灣，台灣氣象署持續發布陸上颱風警報，又指「小犬」在周三至周五（4-6日）影響台灣最顯著。



台灣氣象署預計，「小犬」周三至周四（4-5日）通過台東南端陸地至巴士海峽的機率最高。（台灣氣象署）

台灣氣象署今日（3日）下午舉行颱風警報記者會，指「小犬」的七級風平均暴風半徑維持250公里，預估未來向西北西移動，目前暴風圈正在進入台灣東南部海面及巴士海峽。

台灣氣象署預計，「小犬」周三至周四（4-5日）通過台東南端陸地至巴士海峽的機率最高，因此周三至周五（4-6日）颱風離台灣最近，影響最顯著。首當其衝的東半部、恆春半島雨勢大、雨時長，可能有大豪雨以上等級降雨；據最新風雨預報，花東總雨量（3日0時至6日24時）均破千毫米。直到周六（7日）颱風離開，台灣各地降雨才轉緩。

台灣氣象署持續發布陸上颱風警報，陸警區域除了花蓮、台東、屏東、恆春半島，還新增高雄。

此外，今天（3日）下午起至明天（4日），桃園以南、東部、東南部、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風；其他沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；明日東南部、恆春半島及澎湖亦有12級以上強陣風。

台交通部民航局指出，今日截至下午2時，台灣本地航線取消14架次，國際暨兩岸航線未受影響。