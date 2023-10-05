在台陸配加入「蔡英文之友會」　傳返內地探親遭逮捕行蹤成謎

據報一名長年在台的陸配，近期返回內地探親時遭到逮捕，迄今下落不明，由於該陸配是「小英（蔡英文）之友會」成員，現遭逮捕是否與此身份有關，台灣相關單位正在追查中。海基會對此表示，截至目前並未接獲相關當事人或家屬的求助，後續若接獲家屬陳情，會盡力提供必要的幫助。



台媒《自由時報》5日報道，有知情人士透露，有民進黨人士向海基會尋求協助，告知「小英之友會」一名成員在內地被抓，人身自由受到限制。目前不清楚是否為國安案件。

據悉，台灣官方掌握情形是，該名加入「小英之友會」的大陸配偶，已擁有台灣身分證，並已在台灣生活20餘年，近期回去內地探親時被捕。由於北京官方過去並沒有抓過「小英之友會」成員紀錄，今次案件是否有其他原因，目前不得而知。

針對這宗案件，海基會5日召開記者會對外說明。海基會副秘書長、發言人蔡孟君表示，對於相關新聞報道，海基會同仁有接獲民眾轉述，「說是有陸配返陸探親，可是卻失聯的情況」，但截至目前沒有接獲相關當事人或家屬的求助，後續若接獲家屬陳情，會盡力提供必要的幫助。

「小英之友會」是友蔡英文人士成立的人民團體。圖為2015年3月28日，民進黨主席蔡英文（左）參加嘉義縣小英之友會第1屆理監事、顧問頒聘聯誼活動。（資料照片）

蔡孟君強調，通常海基會在協助相關案件時，都是經由家屬陳情求助，或是主管機關的指示、囑託，才會有進一步的行動，「針對目前這個案子，我們會嘗試與轉述的人士接觸，看能不能進一步釐清。」「對於媒體報導的內容，海基會沒有進一步的資訊可以說明。」

報道引述知情人士指出，以前也有「小英之友會」的人，在某縣政府擔任秘書，剛開始想去中國大陸，結果陸方不讓入境，後來同縣長多去幾次中國後，陸方便不再刁難。此案是否因為「小英之友會」成員身份的關係，尚待進一步釐清，因為北京過去沒有專抓民進黨人士，像李明哲、李孟居都不具民進黨籍，今年被抓的陸配則有八旗文化總編輯「富察」。