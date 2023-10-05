颱風小犬重創台灣致1死356傷　36.8萬戶停電　恆春整排電線桿吹斷

颱風「小犬」挾帶風雨襲台，造成嚴重破壞。截至今日（5日）晚間8時30分，台灣官方稱共造成1死356傷，累計曾停電戶數36萬8301戶，仍有3萬2989戶待修復。台鐵東部幹線山里至台東間因土石流全數停駛，蘭嶼受創嚴重將專案列管。其中，台東縣蘭嶼和綠島受颱風影響滯留上千名旅客，中央要和地方政府密切確認，並安排後續相關交通協助。



台灣官方稱，統計截至晚間8時30分，全台災情共計3601件，以路樹災情1417件居多、其次為民生和基礎設施災情1183件。死亡案例為台中市8旬老婦今天上午在住家遭颱風吹破玻璃割傷，造成大量出血、送醫不治。

經濟部表示，累計曾停電戶數為36萬8301戶，待修復3萬2989戶，預計明天下午前完成；累計曾停水5865戶，待修復3552戶的均在屏東縣；基地台災損則為417座，待修復322座，預計10日前完成修復。

綜合台媒報道指，「小犬」今日早上掠過台灣最南端的鵝鑾鼻，最大陣風達16級，對南部造成嚴重破壞，多地出現災情。屏東滿州整排的電線桿被強風吹斷，造成恆春地區上萬戶停電，多個大型廣告招牌也被吹至倒塌；有中小學的活動中心屋頂遭掀翻，多處積水及玻璃窗碎裂。台媒形容「小犬」電影級狂風暴雨襲擊恆春以及墾丁大街，所有東西東倒西歪，電單車倒一排。

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蘭嶼氣象站4日晚上測得陣風每秒95.2米，超過17級陣風，連風速計也被吹壞，蘭嶼開元港停泊船隻9成翻船或不見，港口一片狼藉；靠近海邊建築物倒塌，唯一加油站油槍被吹走，蘭嶼中學受損嚴重，目前環島公路中斷。

「小犬」一度狹逾17級陣風襲蘭嶼，蘭嶼開元港停泊船隻9成翻船或不見。（中時新聞網）

台灣18個縣市今日停工停課，部分縣市預防性疏散居民。交通方面，交通部指台鐵東部幹線山里至台東間受土石流覆蓋路線影響，正在搶修中，目前全數停駛；支線部分，平溪線、深澳線也全線停駛。空運國際線取消47班次、台灣線取消183班次，海運共有15航線、136航次停航。

台灣氣象署下午表示，「小犬」的強度已稍微減弱，若依目前預測行進，最快明天（6日）早上可解除台灣本島陸警、明天深夜解除海警。受到颱風及外圍環流影響，今天降雨持續，花蓮、台東、恆春半島地區及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，屏東及大台北地區、宜蘭縣、高雄市山區有局部大雨或豪雨。