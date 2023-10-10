馬英九抵制「台灣國慶日」　拒為台獨背書　失言喊「下賤民進黨」

今（10）日是台灣雙十節，由於認定民進黨主視覺「Taiwan national day」公然偷渡台獨，國民黨政要皆抵制出席台灣總統府前升旗典禮，選擇在國民黨中央黨部進行升旗。馬英九10日痛批蔡英文將「中華民國國慶日」變成「台灣國慶日」，是不折不扣台獨路線，危害台灣安全也不負責任，呼籲台灣人必須堅定跟台獨路線切割才能守護家園。馬英九說到激動處，還一度突爆粗口喊出「下賤民進黨」，後來發現自己口誤，隨即改口「下架民進黨」。



國民黨10日上午7時在國民黨中央廣場舉行升旗，黨內政要包含馬英九、國民黨主席朱立倫、前主席洪秀柱、吳伯雄、台北市長蔣萬安都親自出席，國民黨總統參選人侯友宜則是首度出席國民黨升旗活動。

今年台灣雙十節主題為「民主台灣 堅韌永續 2023 TAIWAN NATIONAL DAY」。（台灣內政部提供）

馬英九現場表示，「今天是中華民國建國112年國慶日，國民黨是開國政黨，跟大家一起在中央黨部前升旗，意義非常重大」。過去40年他不管擔任什麼工作，每年都會參加「國慶大會」，因為他熱愛「中華民國」、熱愛台灣這個家園、全心支持《中華民國憲法》，以參加雙十大會為榮。

「但是從前年開始，蔡英文把雙十國慶的英文改成「Taiwan national day」，台灣是家園這沒有問題，中華民國才是國家名稱。」馬英九痛批蔡英文將「中華民國國慶日」變成「台灣國慶日」，是不折不扣台獨路線，不但誤導台灣人，也把台灣帶向危險。

2018年10月10日，台灣雙十節，蔡英文（右）向前總統馬英九（左）點頭致意。（資料照片）

馬英九認為，蔡英文過去兩度在「國慶日」提出「新兩國論」，即中華民國、中華人民共和國互不隸屬，這違反《中華民國憲法》規定，也違反蔡英文宣誓就職時對全體人民的承諾，就是遵守憲法，蔡英文的做法違憲、危害台灣安全，更枉顧國人福祉，極其不利也不負責任。

馬英九自言，為了台灣安全、子孫未來，他拒絕出席「台灣國慶日」典禮，要向全民跟世界宣告，他拒絕為危害台灣安全、傷害中華民國、偷渡台獨的路線背書。

隨後，越講越激動的馬英九，突然爆出「下賤」民進黨，自己發現錯誤後，隨即改口。「明年1月的總統選舉，我們要用選票下賤⋯⋯下架這個違反憲法、無視台灣人安全的民進黨政府，重新贏回中華民國，希望明年10月可以在侯友宜領導之下，一起在總統府前慶祝國慶。」