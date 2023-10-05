馬英九出席新加坡「亞洲前瞻峰會」：兩岸問題不能假手外國解決

馬英九4日出席「2023年亞洲前瞻峰會」，席間稱許新加坡建國總理李光耀對他兩岸政策啟發甚多，包括認識到台獨是行不通的路，兩岸問題不能假手外國來解決。針對台海局勢發展，馬英九重申「九二共識」是兩岸和平唯一的解方。



馬英九3日率馬英九基金會「大九學堂」30名學員訪問新加坡。據馬英九辦公室消息，馬英九4日下午出席「2023年亞洲前瞻峰會」，與新加坡副總理王瑞杰、澳洲前總理霍華德對談，一同回顧李光耀對亞洲與全球關係發展的貢獻。

馬英九致詞時表示，他要特別感謝李光耀，曾對他的兩岸和平政策多次公開肯定。2011年3月29日，李光耀最後一次訪台，也當面肯定他的兩岸政策，對台灣、區域都有利。事實證明，他執政8年，兩岸是最和平穩定與繁榮的時期，絕不是2021年英國「經濟學人」雜誌所稱的「全世界最危險的地方」。

馬英九指出，李光耀認為台灣一旦宣布獨立，中國大陸就會以武力犯台，美國不會為了台灣的獨立與大陸交戰。李光耀的智慧洞見，他非常認同。他卸任總統後，在台灣也多次表達，兩岸問題不能假手外國來解決，也不可能要求別的國家為台灣犧牲自家子弟，這是不現實的，也是不應該的。

馬英九認為，對美國這樣長期支持台灣的外國政府而言，不會希望將其捲入另一場俄烏戰爭。他認為外國政府若希望兩岸關係穩定發展，最好的方式就是鼓勵兩岸雙方積極對話與交流，才能避免台海發生戰爭。

2023年10月4日，馬應久辦公室表示，馬英九出席2023年亞洲前瞻峰會，緬懷李光耀對亞洲與全球發展的貢獻。（馬英九辦公室提供）

馬英九提及，令人失望的是，民進黨執政後，因為不認同九二共識，導致兩岸關係急遽惡化。蔡英文甚至在2年前提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的論述，儼然「新兩國論」，嚴重危害兩岸關係的和平穩定，使他那8年奠下兩岸交流基礎，盡付東流。同時，馬英九不滿指稱，蔡英文政府也連續3年，在「中華民國國慶日」上使用「台灣國慶日」（Taiwan National Day），這是不折不扣的台獨路線，所以他今年宣布拒絕出席，堅決反對台獨。

馬英九表示，要和平，要繁榮，是兩岸人民最基本的要求。九二共識是兩岸和平唯一的解方，要打開兩岸現在的僵局，只有雙方回到九二共識這個共同的政治基礎，展開對話與交流，才能避免戰爭，繼續創造互惠雙贏。

馬英九指出，李光耀的智慧與洞見，對他在思考兩岸問題上時有啟發，他充滿感謝之意。2015年李光耀逝世時，他特別搭乘專機到新加坡弔唁，並在留言簿上，用中英文推崇李光耀，不僅建設新加坡成為世界一流的國家，也為協助兩岸和解做出卓越貢獻，台灣為政者，都應該重視李光耀提出的看法。