楊莉珊｜馬英九為何拒絕出席「雙十慶典」

作為已卸任的台灣地區領導人，馬英九日前公開宣布將不參加將要舉行的雙十慶典，這是他從政40多年來首次缺席雙十活動，也是島內首次有卸任領導人公開表明不參加雙十活動。消息不僅撼動島內政壇，更引發兩岸解讀。筆者以為馬英九此舉除了表明個人立場之外，更為將要舉行的島內大選指明了主題：這是一場統獨之戰！關乎島內2300萬民眾的前途抉擇，選擇台獨等於選擇戰爭，這已經是沒有疑義的答案。



來稿作者：楊莉珊



馬英九表示，因無法認同民進黨蔡政府連續第3年將雙十「國慶」的英文改為「Taiwan National Day」（「台灣國慶日」），因此宣布今年將不參加相關活動。作為前任領導人，雖然與現任領導人蔡英文分屬不同黨派，但拒絕出席雙十活動仍是一件嚴肅且震撼台灣政壇的事情。島內分析認為，民進黨連續三年魚目混珠，導致馬英九終於「忍不住」向台獨勢力公開叫板。

「Taiwan National Day」，「台灣國慶日」無疑是台獨意味十分明確的說法。如此公開慶祝台灣的「國慶日」，是否代表民進黨政府已經公開宣布台灣獨立？這是需要蔡英文對全世界公開聲明的。可惜，蔡英文則用語言藝術蒙混過關，僅透過辦公室發言人以「中華民國從未消失」輕輕帶過。

號稱「台獨金孫」的賴清德選擇性失聰，對輿論的質問一概充耳不聞，民進黨政治領袖尚且顧左右而言他，各級政府官員更加是避重就輕、答非所問，雙十活動籌委會祕書長花敬群竟辯稱因為「Taiwan」較為簡潔且辨識度高，若如此，改為「China」豈非有更高辨識度？

由此可見，民進黨可謂是「有賊心沒賊膽」，台獨野心難以壓抑，尋求台獨又沒有勇氣，因為該黨也深知宣告台獨的後果嚴重。對於真真正正改革「國號」宣告獨立，該黨卻是萬萬不敢，因為知道戰爭的結果並非該黨可以承受。因此民進黨只敢大玩文字遊戲「偷渡」台獨概念，雖然無視法律與政治規矩，但台獨份子心中暗暗「爽了一次」。

馬英九作為一個政治家，且是一手創造過兩岸近代和平黃金時代的推手，對兩岸和平的重要性有深刻的認識。他知道台獨等於戰爭，只有維護兩岸和平，台灣才可以在逐步走向兩岸民族統一的時代進程中，爭取到最大的主動權。兩岸人民同源同種，需要共同解決當前的歷史遺留的政黨分治問題，選擇和平等於選擇共同富裕、民族復興，選擇台灣獨立則等同選擇戰爭，今天烏克蘭的慘況，難道我們希望在台灣海峽重演？就算筆者不長居台灣也不願見到兩岸同胞操戈。

馬英九此番公開抨擊民進黨「暗藏獨心」，算是為正在進行的島內大選拋出了選舉主題：這是一場統獨之爭。馬英九指出民進黨的本質就是政治投機者，把握台灣特殊政治氣候大肆玩弄「台獨」的把戲。大家可見島內選舉在即，代表民進黨的賴清德雖有「台獨金孫」的稱號，過往以「務實的台獨工作者」自居，但為了爭取更多選票，賴清德最近都要拚命甩掉台獨印記，希望選民相信他不會為台灣帶來戰火。但這一場雙十活動讓民進黨本質無所遁形，在台獨的紅線上跳出跳入，除了騙選票、攫取政權，難道有更合理的理由？

作者楊莉珊是全國政協委員、中國和平統一促進會香港總會常務副會長。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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