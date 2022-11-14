中國大陸若武力攻台日本協防？日民調：逾7成民眾反對出動自衛隊

日本《時事通信社 》報道，公益財團法人「新聞通信調查會」2022年8月26日至9月13日問卷形式調查日本5000名18歲以上民眾，針對若中國大陸武力犯台，高達74%受訪者稱「反對」和「相對反對」日本派自衛隊與美軍聯手對抗解放軍。



調查顯示，高達79%的受訪者對台灣發生事態「感到很有危機感」和「感到比較有危機感」。不過若中共武力犯台，高達74%受訪者「反對」和「相對反對」日本派出自衛隊與美軍聯手與解放軍作戰，僅22%表示「贊成」和「相對贊成」。

據了解，該項調查也詢問他們對是否擔憂日本遭他國攻擊、台海危機和烏克蘭情勢的看法，共2993名受訪者回答問卷。烏克蘭局勢部分，調查顯示有88%的受訪者表示關心。

國際知名投資者羅傑斯（Jim Rogers），近日出席新加坡一場投資論壇，他接受日媒訪問時則警告日本，美中一旦在台海爆發衝突，日本一定會被捲入。雖然他建議日本最好保持距離，但是現實中做不到。

羅傑斯指出，日本政府現大量增加國防預算。如此一來，很快將造成財政崩盤，甚至在戰爭爆發前財政已經先崩盤，未來幾年，日本將同時面臨軍事和財政危機。