港商向心夫婦被指涉共諜和洗錢案　滯台1420天無罪獲准返港

捲入「共諜」疑雲和洗錢案的香港商人、中國創新投資行政總裁向心和妻子龔青，因台灣檢方未按期上訴，加上兩人早前已被確定涉間諜案不獲起訴及兩人所涉及的洗錢案確定無罪，在滯留台灣長達1420天後，可依法聲請解除出境管制離台返港。



今年7月，向心曾在法庭上表示，檢方辦不成共諜案又生出洗錢案，指控根本沒證據，讓他經歷這一趟不可思議的「奇幻司法之旅」。龔青也表示，自己當了30多年的家庭主婦，卻失去回家的權利，「世界上竟然有這麼荒唐的事情」。



港商向心夫婦終於可以返回香港。（翻攝中國時報）

《中國時報》10月12日報道，向心夫婦所涉共諜案，起因自稱「中國間諜」的王立強2019年11月24日向澳洲安全情報組織與當地媒體表示自己是向心、龔青的下屬，稱受向心夫婦指示在台從事情報工作、企圖以資金介入2020年台灣總統選舉，幫國民黨候選人韓國瑜助選。

台灣調查局當天在機場攔截將出境的向心夫婦，台北地方檢察署依涉嫌違反《國安法》將兩人列被告，從此向心、龔青遭限制出境至今逾4年。在檢方偵辦1363天後，台灣高等檢察署於今年8月17日駁回北檢二度職權再議，向心夫婦終確定獲不起訴處分。

不過，台北地檢署另指控向心夫婦配合涉吸金詐騙的大陸國太公司，將不法所得「假投資，真洗錢」購買北市信義區「冠德遠見」14樓和10樓共三戶豪宅，兩人購屋和裝潢費共2.9億元新台幣（約7060萬港元），依洗錢罪起訴，扣押兩人台灣帳戶和三戶豪宅，並向法院聲請沒收三戶豪宅。

「王立強案」這個在很多人看來只是一場「鬧劇」與「假新聞」的事件，成為了台灣2020總統選戰的工具。（網上圖片）

但一審判決向心夫婦無罪，檢方上訴後，台高院二審認為，無證據證明兩人參與非法吸金和洗錢犯行，今年9月6日駁回檢方上訴，仍判無罪。依速審法規定，一、二審都獲判無罪，除非判決抵觸憲法或違背大法官解釋、判例，否則檢察官不得上訴三審。

據瞭解，檢方9月18日收受判決，上訴期限至10月11日，受限速審法嚴格的上訴規定，高檢11日未提上訴，向心夫婦被控洗錢案也確定獲判無罪。

在台高院上月判兩人無罪後，同時裁定繼續限制出境、出海八個月。兩人無罪確定後，依法可聲請解除出境管制離開台灣，返回香港。

此前向心曾透露，88歲的老父生重病全身癱瘓，因看不到兒子嚎啕大哭，向心稱自己活了60多歲，第一次得知父親落淚，他歷次出庭都喊話，希望官司早日結束，讓他可以回家。