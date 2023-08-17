港商向心夫婦涉共諜案　被控違反台國安法滯台近4年　終確定無罪

港商「中國創新投資公司」主席向心、龔青夫婦，在台灣因王立強共諜案被依涉犯台國安法遭台灣檢方偵辦，滯台近4年，歷經台北地檢署兩度不起訴，台灣高等檢察署今天（17日）駁回再議，全案確定不起訴。



中國創新主席兼行政總裁向心。（資料圖片）

綜合台媒報道，全案起於自稱中國大陸間諜的男子王立強於2019年5月入境澳洲，向澳洲安全情報組織表示自己是向心、龔青的下屬，並指向心夫婦基於為中國大陸軍事、行政、黨務機構來發展組織，企圖以資金介入操控台灣選舉結果。

向心夫婦被控自2018年11月台灣縣市首長選舉期間，以台北市房屋作為組織據點，提供中國大陸籍蘇姓男子與香港籍林姓男子使用，再以中國創新公司資金挹注廟宇，作為組織運作費用，並以經營Facebook粉絲團等方式建立接觸管道。

台北地檢署清查向心夫婦通訊記錄、資金流向等，發現向心曾與大陸高層聯繫，但未查出向心公司有可疑資金進入台灣；某Facebook粉絲團於選舉期間支持特定候選人並操作輿論，及大陸、港籍房客入住向心夫婦房屋，也無法證明向心夫婦涉犯台國安法發展組織罪名，於2021年11月處分不起訴。

台灣高等檢察署其後認為，台北地檢署偵查未完備，未釐清台灣、澳洲間司法互助事宜及向心夫婦的金流來源與去向，因此發回台北地檢署續查。

台北地檢署續查指出，曾透過台法務部國際及兩岸法律司向澳洲請求司法互助、調取境外證據，及向上海公安局申請相關卷證資料，遭澳洲以「不符應提供司法互助之情狀」為由拒絕，至於上海公安局未回覆資料，因此認為向心夫婦罪證不足，今年5月再度處分不起訴。

台北地檢署依職權將案件送台灣高等檢察署再議。高等檢察署表示，經審查後認為檢察官偵查完備，法律見解妥適，以再議無理由，依法駁回再議。

港商「中國創新投資公司」主席向心、龔青夫婦，在台灣因王立強共諜案被依涉犯台國安法遭台灣檢方偵辦，台灣高等檢察署今天（17日）駁回再議，全案確定不起訴。（《聯合報》）

此外，全案被告除向心、龔青外，香港鳳凰新聞社台灣分社社長蘇錦龍也同樣獲不起訴確定；同樣涉案的Facebook社團經營者王強華，則因死亡獲檢方簽結。

另外向心、龔青2人被訴洗錢案部分，台北地院一審判2人無罪，台灣高等法院定於9月6日宣判。目前向心、龔青2人仍遭限制出境。

曾向李家超發求助信

據早前報道，中國創新投資在2020年2月時曾表示，向心及龔青當時曾委託香港律師，向時任香港保安局局長李家超發出求助信，指基於案件源於澳洲虛假新聞報道，既無犯罪事證，又無犯罪意圖，更無重大嫌疑，請求香港政府依據《公民及政治權利國際盟約》第12條提供協助，要求台灣政府對在台港人履行該盟約條款，切實保障港人於該盟約下的基本人權。