馬英九：有美國人想把台灣變烏克蘭第二　美前國安顧問「荒謬」

台媒《ETtoday新聞雲》報道，台灣的前總統馬英九於當地時間16日下午在美國紐約大學發表演說時批評部分美國人士「意圖把台積電當武器」、「意圖把台灣當戰場」、「讓台灣變成第二個烏克蘭」，完全沒有考慮到台灣人民安危福祉。



馬英九更點名美國前國家安全顧問奧布萊恩（Robert C. O'Brien）主張台灣政府應該每人發一枝AK47步槍，作為與中共對抗的準備，「絕大部分台灣人都認為，這是非常荒謬與不可思議的」。



台灣的前總統馬英九於當地時間16日下午在美國紐約大學發表演說。（馬英九辦公室）

馬英九強調，「我們當然歡迎美國朋友對我們的支持，但絕不歡迎完全不考量台灣情勢，不考慮兩岸關係，甚至把台灣『武器化』的思維！」

馬英九又表示，為了避免中美走向更激烈對抗，影響整體世界秩序，目前最好的方式是美國應該扮演鼓勵兩岸對話、謀求和平的角色。「九二共識」是兩岸和平的護欄，明年一月產生的台灣新任總統應反對台獨，接受「九二共識」，兩岸和平才有可能。

馬英九稱，因為中美關係惡化，讓蔡英文政府的「台獨」路線找到發展空間，尤其是部分美國人士近日的言論與主張，都有將台灣變成「第二個烏克蘭」的傾向，他必須嚴正表示，台灣人強烈反對這樣的主張與做法。