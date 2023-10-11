國台辦：讚賞馬英九反對台獨態度　｢台獨金孫｣賴清德禍害台灣子孫

馬英九早前批評蔡英文政府將雙十節的英文名稱改為「Taiwan National Day」，是不折不扣的台獨路線，因此拒絕出席今年的雙十節典禮。大陸國台辦今日（11日）表示，讚賞馬英九等台灣各界人士反對「台獨」的明確態度，又以「台獨金孫」形容賴清德，指賴清德只會禍害台灣子孫。



蔡英文政府將雙十節的英文名稱改成「Taiwan National Day」，圖為今年雙十節主視覺。（《聯合報》）

國台辦發言人陳斌華今日在例行記者會表示，讚賞馬英九等台灣各界人士反對「台獨」的明確態度。近年來，民進黨當局頻頻上演夾帶「台獨」私貨的政治鬧劇，只會危害台海和平穩定，只會讓世人更加看清他們謀「獨」之心不死。無論民進黨當局及「台獨」分裂勢力怎麼折騰、搞哪些小動作，都改變不了兩岸同屬一個中國、台灣是中國一部分的事實，也阻擋不了祖國必須統一、也必然統一的歷史大勢。

對於民進黨總統候選人賴清德表示，2024台灣大選絕對不是戰爭與和平的選擇，而是「民主與專制獨裁」的選擇，接受「一個中國原則」的主張不是台灣主流民意。陳斌華回應稱，搞「台獨」分裂違背兩岸同胞共同意志，嚴重損害兩岸同胞利益，只會把台灣推向危險境地，「台獨金孫」只會禍害台灣子孫。

「肥了民進黨、苦了台灣百姓」

有陸媒問及賴清德日前赴台灣中山大學座談時，被當眾問及民進黨貪污問題。陳斌華回應稱，民進黨當局上台以來，出於一黨私利，罔顧民生，黑金、貪腐、詐騙等醜聞弊案層出不窮、愈演愈烈，可謂「肥了民進黨、苦了台灣百姓」。陳斌華更稱， 百姓心中有桿秤。 「你提到的情況，充分說明了在台灣民眾心目中，民進黨是甚麼貨色」。

對於國民黨副主席夏立言早前表示，國民黨絕不是「親中」或「統一」的政黨，陳斌華回應稱，對有關言論表示關切，「大陸民眾對這種損害兩岸互信、傷害兩岸同胞感情的言論紛紛表達不滿」。