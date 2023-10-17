台積電因居民抗議放棄進駐新園區　1.4納米產能布局或延誤

晶片代工巨頭台積電原打算進駐桃園龍潭科學園區三期，惟因居民抗議決定放棄。周二（17日），台積電正式回應，在現階段條件下，不再考慮進駐，但強調公司仍維持過去擴廠步調，持續與相關方面合作評估適合建廠用地。



報道指，台積電原規劃在龍潭園區三期打造1.4納米制程晶圓廠，預定2026年開始建廠，規劃2027至2028年間進入量產，提供5900個就業機會。

不過，園區第三期擴大土地征收計劃中，有88%為私人土地，導致居民不滿，最終台積電在與居民和園區管理方三方會談未果後宣布放棄進駐。而由於需要另覓土地，台積電在1.4納米產能的布局可能將因此延誤。

桃園市龍潭科學園區三期擴建計劃引起居民不滿。（中國時報）

早前，新竹科學園區管理局曾表示，擴建園區是為了讓產業升級，並非為了單一廠商征地，有多家半導體廠都希望能在龍潭園區周邊發展，為兼顧產業發展及民眾權益達到雙贏局面，為重新評估用地需求、整合意見，而原定10月舉辦的第2次公聽會也將延期。

另一方面，台積電預計於2025年第二季完成在台灣寶山建設2納米工廠，最快該年第四季月產量達3萬。不過報道指出，產業觀察家認為，由於晶片需求放緩，台積電近期在寶山的進度放緩，認為台積電將推遲其2納米晶片生產，並超出最初的時間範圍。而這讓競爭對手三星電子或有機會搶佔先機，並在晶片競賽中領先台積電數月。三星預定將於2025年開始生產2nm晶片，並計劃在2027年具備生產1.4納米晶片的能力。