台灣還要吃台積電的卯糧多久？

台灣內部近月以來掀起一波科技島熱，除了有英偉達（NVIDIA）創辦人黃仁勳、超微（AMD）執行長蘇姿丰接連訪台的名人效應加持外，台積電（tsmc）在台啟用全球研發中心，也推波助瀾台灣信心一把，儘管經濟部長王美花樂道「過往所謂去台化言論，可以休矣」，卻無改官方見樹不見林，拿著雞毛當令箭的愚民心態，刻意隱瞞結構性的政治風險才是台灣是否遭棄的最大問題癥結。



確實，就當前全球供應鏈的運用現實，台灣在全球半導體業的地位短期難以撼動，這是台灣半導體產業歷經數十年持續不斷發展的老本。台灣官方今日還能向民間喜聞樂道的，無非是倚老賣老，同時樂見台商過去幾年「去中化」，符合其宣傳上的政治正確所致。

根據美國華府智庫戰略暨國際研究中心CSIS在2022年末所做的調查指出，有25.7%的台商，已把部份生產或採購業務撤出中國大陸，另有33.2%的台商正在考慮跟進，專家分析，在多種因素驅動下，的確會強化資本遷徙意願——通膨升息、地緣政治以及中美科技戰等因素干擾，大環境挑戰嚴峻，以及兩岸關係牽動企業布局決策都是驅動原因，但台灣政府聞「去中」便亢奮一把，自然嗅不出箇中不利己的滋味。

2022年12月6日，美國總統拜登視察台積電於亞利桑那州晶圓廠的廠址。（Reuters）

台積電7月28日在台啟用全球研發中心，免不了成為一日的產業新聞焦點，在官方的大張旗鼓下，輕易將此塑造成「非常重大的里程碑」。然而，說是一場及時雨恐怕更切中心跡。已投入明年美國總統大選的美國前總統特朗普（Donald Trump）日前接受《福斯新聞》訪問，倏忽指責台灣拿走美國全部的半導體工作，並稱「我們早該阻止他們」，早已嚇出台灣官方一身冷汗，至於聽在產業界耳裡又或是另一番覺醒。

台媒《商業周刊》過去即曾進行調查，鑑於兩岸關係不睦、台海潛在軍事衝突升溫，已有41%的台商客戶要求分散供應鏈、撤出台灣，時至今年年底，又約有1成左右企業將啟動海外產能，此態勢不改，待2024年到2025年，供應鏈離開台灣的數字只會更多。

綜合美國國內「重新偉大」的聲音不止，兩岸關係瀕戰聲頻頻，夾處大國利益依歸與營商風險考量的商業運作，在複雜的政軍與地緣政治脆弱不堪，這才是近年屢見「去台化」的結構性背景，台灣經濟部長單憑台積電將先進產能與全球研發中心留在台灣，便打蛇呼告「去台化休矣」，既是自我催眠的功夫了得，也不知聽眾所在何方？重複上演的依舊是寅吃卯糧，終有危在旦夕之時，台商的跨國客戶若聞此，恐怕愈加想逃之夭夭。