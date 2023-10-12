以巴衝突形成區域性戰爭可能性不大｜專家有話說

近日，在巴勒斯坦加沙地帶的哈馬斯在伊斯蘭聖戰組織的協助下，以突襲方式對以色列發起軍事行動，打了以色列一個措手不及，也給以色列造成了近年來罕見的生命財產損失。以色列立即進行大規模軍事報復。到目前為止，衝突仍在持續，可能很快在加沙腹地展開。隨着衝突升級，是否會形成區域性戰爭，危及中東及世界安全，引起廣泛關注。

積怨已久一觸即發

此次軍事衝突是以巴之間的宗教衝突、民族矛盾、領土爭端、民事糾紛等問題長期積累、不斷醖釀的結果，巴勒斯坦抵抗組織的新仇舊恨在這一刻集中爆發。

現在的巴勒斯坦主要分為約旦河西岸和加沙地帶兩大塊。此次衝突是由在加沙地帶實際執政的哈馬斯主動發起，並由加沙地帶的另一支軍事政治組織，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（傑哈德）配合作戰。

現實中，巴勒斯坦中包括加沙地帶，基本上算是以色列的控制區，雖然以色列沒有直接佔領加沙地帶，但卻將其緊緊圍困。從哈馬斯角度來看，軍事進攻以色列是抵抗的性質。在巴勒斯坦中，目前尚有能力和意志抵抗以色列的，恐怕主要是哈馬斯了。

2023 年10月10日，在以色列南部有民眾為於音樂節被哈馬斯（Hamas）殺害的死者舉行葬禮。（Reuters）

此次衝突原因是多方面的：一方面，上一次以色列警察強闖阿克薩清真寺執法，引起的矛盾和衝突還未完全平息，這次在以色列住棚節期間，猶太極端分子又強闖阿克薩清真寺禱告，引起了巴勒斯坦人的憤怒，激化了矛盾。另一方面，以色列在佔領區執法的過程中，不斷拆除巴勒斯坦人的違章建築，並驅逐巴勒斯坦人，導致彼此的矛盾不斷積累。再者，以色列在鎮壓巴勒斯坦人反抗的過程中，關押了幾千名哈馬斯武裝人員。哈馬斯希望將這些人解救出來，其辦法之一，就是抓走一些以色列人作為籌碼與以色列交換。

上述因素或都驅使哈馬斯發起一場對以色列的軍事行動。而在近期，又傳出美國秘密撮合沙特和以色列進行建交談判且進展順利的消息，哈馬斯頗感巴勒斯坦有被進一步出賣和邊緣化的危險。而此時，哈馬斯通過走私渠道秘密積累的火箭彈、無人機等武器也達到一定規模了，足可以與以色列打一仗了。

截至目前，從戰術層面上看，哈馬斯似乎達到了目的。比如，已抓走了一百多名以色列人，也暫時把沙特跟以色列的秘密談判攪黃。狠狠地出了一口惡氣。

但從戰略層面上看，哈馬斯不一定是勝利者。哈馬斯在打死了七百多名以色列人的同時，自身也付出了慘重代價。哈馬斯滲透進入以色列的武裝人員，至少有1500多人被打死。而且，以色列開始系統性地消滅哈馬斯的軍事指揮人員、政治領導人，摧毀哈馬斯的基礎設施，哈馬斯經過一年多辛辛苦苦積累起來的幾千枚火箭彈也消耗殆盡。經此一役，哈馬斯恐怕很長時間不能恢復過來。

重要的是，此次突襲行動中，哈馬斯無分別地襲擊以色列人甚至是外國人的做法，激起了很多國家的憤怒，西方國家和以色列趁機進一步坐實了哈馬斯的「恐怖組織」標籤，以色列對其下手更加有恃無恐。哈馬斯的這種做法，無異於政治自殺。

10月10日，拜登對以巴衝突發表演說，批評哈馬斯的攻擊的「徹底的邪惡」。（Reuters）

此次襲擊發生後，以色列對哈馬斯進行了嚴厲的報復性打擊，對以色列而言算是亡羊補牢。但是，以色列的情報系統和安全部門的能力也受到嚴重質疑。哈馬斯千餘人的立體進攻，至少需要一個月以上的反覆組織和演練，其進攻實施也需要集結和通訊。可是，如此大的動靜，近在咫尺的以色列情報部門毫無察覺，實在是非常罕見。

區域性戰爭可能性不大

從目前形勢來看，這次巴以衝突形成區域性戰爭的可能性不是很大。其形成的前提是：周邊的阿拉伯國家參戰，或者周圍的親伊朗組織，包括北邊的黎巴嫩真主黨，東邊的敘利亞巴沙爾政權，伊拉克的人民保衛部隊，也門的胡塞武裝等，甚至積極支持哈馬斯行動的伊朗本身，或者道義上支持哈馬斯的土耳其、阿富汗塔利班等，能夠大規模投入作戰。

從目前阿拉伯國家現實情況來看，不太可能幫助哈馬斯作戰，也不願意為巴勒斯坦作戰。伊朗在目前也不想擴大事態，土耳其忙着打擊敘利亞的庫爾德武裝，恐怕也顧不上哈馬斯。同時，美國嚴令約旦封鎖邊境，禁止境外勢力越境打擊以色列。美國還派出航母，做好了阻止衝突擴大化的軍事準備。此次衝突，很可能是以以色列剿滅哈馬斯而告結束。

（本文作者高尚濤，系外交學院中東研究中心主任）