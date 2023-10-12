台人渴望「兩岸維持現狀」平2009年以來新高　支持台獨比例減3.5%

兩岸局勢變化緊張愈發，一份最新調查顯示，有59.5%的台灣人期待兩岸關係「維持現狀」，創下2009年以來調查新高，而贊成台灣獨立的比例，從2022年調查的28.7%降至25.2%，減少了3.5%。



台媒《遠見》和《遠見民意研究調查》對台灣22縣市民眾在9月下旬舉行「2023兩岸和平調查」，今（12）日發表調查結果。問卷內容涉及兩岸互動、台海軍事風險，以及台灣人的統獨認同等。

調查顯示，74.4%的台灣民眾認為兩岸應該增加互動，另有46.2%受訪者期望兩岸維持對話。在兩岸關係不睦、台海軍事張力頻創新高的背景下，問及台海如若爆發戰事，過半（54.1%）的台灣人不願意自己或家人上戰場，值得注意的是，近七成20歲至29歲的年輕人表態不願意讓自己或家人上戰場，高於整體比例，另近半（49.8%）台灣民眾自認未有因應戰爭的準備。

《遠見》和《遠見民意研究調查》發表「2023兩岸和平調查」。（遠見提供）

至於「美軍出兵保台」與否的問題，46.4%的台灣人認為若兩岸開戰，美國不會出兵協助台灣打仗，而持以「親美反中」傾向者僅佔14%%，遠低於主張「和美和中」的42%，甚至有67%台灣民眾認為美國只是利用台灣壓制中國大陸。

美國25家軍火商代表團訪台，計畫在台灣聯合生產武器彈藥、打造大型軍火庫，對此由台灣「兩岸和平發展論壇」和數十個政黨團體共同發起的「反台獨反介入聯合行動」，5月3日組織逾兩百人前往台北國際會議中心抗議，強烈反對美國戰爭販子禍害台灣、販售戰爭。（主辦單位提供）

與此同時，《遠見民意研究調查》自2008年以來長期觀察民眾統獨立場的變動趨勢，本次調查民眾的統獨立場也出現一些波動。「贊成台灣獨立」的比例，從2022年的28.7%減少至25.2%；認為兩岸「先維持現狀再看」，也從2022年的32.4%減少至31.9%，「贊成與中國大陸統一」從6.1%上升至8.5%；「永遠維持現狀」則來到歷年新高，占27.6%。

整體而言，若將「先維持現狀再看」與「永遠維持現狀」合併為「維持現狀」，則泛「維持現狀」將是繼2009年12月之後再次來到59.5%的最高點，「贊成台灣獨立」佔三成以下，「贊成與大陸統一」的比例則不及一成。