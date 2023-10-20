台積電放棄進駐新園區　郭台銘：設廠要有規劃　但政府沒作為

台積電宣布不進駐龍潭科學園區三期後，各方積極爭取台積電前往設廠。周五（20日），鴻海創辦人郭台銘表示，台積電設廠要有規劃，但政府卻沒做。



宣布參加明年總統大選的郭台銘表示，他要推動經濟改革工程，例如最近的台積電設廠事件，其擔心的不是台積電的訂單，而是有沒有電給台積電，稱現在連核能問題都還沒有解決。他強調，要把台積電留著不是靠下命令，要台積電設廠也不是政治叫他來設廠；台積電的設廠，政府有沒有提供良好的水電、人才、土地和規劃，這些是政府該做的事，但政府都沒做，沒有肥養經濟還殺雞取卵。

桃園市龍潭科學園區三期擴建計劃引起居民不滿。（中國時報）

台積電原規劃在龍潭園區三期打造1.4納米制程晶圓廠，預定2026年開始建廠，規劃2027至2028年間進入量產，提供5900個就業機會。不過，園區第三期擴大土地征收計劃中，有88%為私人土地，導致居民不滿，最終台積電在與居民和園區管理方三方會談未果後宣布放棄進駐。而由於需要另覓土地，台積電在1.4納米產能的布局可能將因此延誤。

周四（19日），經濟部長王美花表示，將和國科會科管局協尋未來用地，台積電1.4納米先進製程和產能一定留在台灣，她盼中央與地方攜手合作，協助廠商克服建廠可能面臨的挑戰。台積電則表示，1.4納米產能規劃不會因龍潭園區三期設廠計劃改變而受到影響，用地部分正持續與政府討論。