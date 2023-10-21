台軍宜蘭外海實彈試射　意外砲擊賞鯨船　34人險遇難

台灣「國防部」軍備局20日下午在宜蘭大福沙灘進行對海實彈射擊，因軍方事前未申請海巡艦艇戒護，造成載有5名船員及29名遊客的賞鯨船「超級星3號」誤闖演習區域，隨後疑遭砲彈擊中船艏，所幸並未釀成人員傷亡。據悉，受損船隻中彈後立即駛回烏石港，業者仍餘悸猶存，台灣軍方正在調查是否有相關疏失。



綜合台媒報道，宜蘭縣頭城賞鯨船「超級星3號」20日下午2時30分載客從宜蘭烏石港出海賞鯨，航行過程中，天空突然掉下黑色不明物體，打中船長室玻璃，使得玻璃龜裂，船頭白鐵扶手也受到波及而凹陷，黑色不明物體最後掉入海中，「超級星3號」於下午5時多返抵烏石港。

據賞鯨業者簡明義說法，全船有34人，幸客人與船員當時都不在船首，「但大家都嚇壞了」，台灣軍方告訴他們，不是賞鯨船的問題，船隻並沒有進到管制區，軍方進行了解和檢討後會告訴他們結果。

台灣海巡署表示，軍方沒有申請海巡艦艇戒護，但軍方都有監測系統，如果有船隻闖入試射範圍就會停止射擊，賞鯨船當時在頭城竹安外面海域，軍方試射則在船隻南邊方向，但賞鯨船也未闖入軍方事先公告的試射範圍。

據了解，台灣軍方當時進行120公釐的迫擊砲試射，是沒有火藥的練習彈，而非實彈。經相關單位初步查看雷達後，認為事發當時「超級星3號」並沒有進入軍方管制區內，但軍方試射落彈點與賞鯨船有一定距離，按照常理不可能擊中，可能是因為風向或其他原因，導致尾翼或碎片打到，由於擊中船首的物體已落入海中，恐難「驗明正身」。

台灣「國防部」晚間則發布新聞稿說明，指出軍備局大福兵試場於9月18日發布10月射擊通報，公告20日對海面管制區實施射擊。

新聞稿指出，下午2時至下午4時30分，單位對管制區實施雷達掃瞄，確認無船隻後，便射擊120公厘迫擊砲假彈（內無炸藥），但於下午5時10分接獲海巡署通知，疑似波及漁船船舷。台灣「國防部」強調，軍備局將編組專案人員，實施完整調查，以確保海面作業船隻安全，達成武器裝備測試目標。