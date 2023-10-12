台軍方：解放軍機今年擾台月均380餘架次　較去年猛增百餘架

解放軍機艦大規模巡航台灣周邊海空域已成常態，台灣軍方揭示偵搜紀錄，指解放軍機今年進擾台灣的次數較過往大幅增加，去年每月平均280餘架次，今年每月增至約380餘架次，不過一年，數量月均增百餘架次。



綜合台媒報道，台灣「國防部」10月12日 將到立法院外交國防委員會進行業務報告，書面報告11日先行送至立法院。報告內容指稱，解放軍軍事擴張已嚴重威脅台海及周邊區域安全，軍機進擾台灣次數大增，台海緊張情勢升高。台灣軍方積極運用各項情監偵手段，監控解放軍動態，先期預置兵力，妥適應處。

解放軍今年已經在台海周邊舉行多次演練。（資料圖片）

報告列舉解放軍持續籌建的各項正規和非正規作戰力量，包括火箭軍、地面部隊、海軍、空軍等戰鬥力量，並指解放軍近期各式新式武器列裝，執行海空聯訓與聯合軍演，凸顯戰略圍台、聯合火力打擊及渡海三棲突擊等企圖。

台灣軍方出具的報告稱，考量國際情勢改變及自我防衛作戰需求等因素，經參酌各國兵役制度，自明年起，台灣將徵集2005年以後出生役男服一年期義務役，負責國土、城鄉守備、軍事與民間設施防護及災害防救等任務。

2023年8月7日，解放軍東部戰區按計劃，繼續在台島周邊海空域進行實戰化聯合演訓，轟炸機編隊貫通南北，同時雙向穿越台海。這是戰機編隊飛行。（新華社）

台灣「國防部」表示，服役期間，役男將接受民防任務訓練，達到強化後備戰力與協力民防的工作目標，同時持續強化各項教召訓練，採取結合戰術位置執行關鍵基礎設施防護演練，精進後備部隊作戰運用，有效落實戰技複訓，提升全民防衛整體韌性。