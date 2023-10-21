台灣米芝蓮餐廳待客超霸王！遲到5分鐘不接待　更沒收千多元訂金

有台南民眾為了朝聖南港某家米其林餐廳，特別支付高達7600元（編：台幣，下同，台幣7600元約等於港幣1900元）的訂金北上用餐，沒想到找車位遲到5分鐘，訂位遭取消，訂金也全被沒收，堪稱是最狂餐廳！



查看該餐廳的Google評論，結果釣出更多苦主抱怨，有網民餘怒難消地砲轟老闆娘態度差勁，還表示「人員沒有全到不開餐可以理解，但我們已經表明朋友如果不能來，我們可以吃對方的部分，也沒有要求打包，也沒有不付錢，沒想到餐廳最後沒有出餐，還把人趕出去，甚至還收了信用卡14000元！」

還有網民指控，因為一桌不能超過4個人！所以他們分兩桌訂位、沒坐在一起，只因為彼此互相認識就被趕走。甚至連服務生也耍大牌，有網民詢問菜色並告知不吃的食物時，服務生竟回答：「你是第一次來我們餐廳吧？我們的客人沒有不吃的東西甚至連豬腦都吃！」

PTT鄉民們也熱烈討論：

．「米芝蓮為甚麼會推薦這間啊 神奇了」

．「專門賺沒收訂金的店啦無本生意多好賺」

．「無本生意真好賺只要挑顧客錯就能賺錢」

．「米芝蓮是怎麼把這種店家加進去的」

．「吃個飯也講究門當戶對？笑死」

．「根本是精算過的合法詐騙」



經查該米芝蓮餐廳官網的訂位及餐廳規定，確實有規定「若於5日內（用餐日前1日起算）或當日臨時取消、當天未抵達用餐者，或當日因遲到未全員到齊者，餐廳有權取消其訂位，並收取費用每人$3,800元。」，另還有一條霸王條款「本餐廳保有現場營運最終決定權，並因應實際狀況，將有權即時取消訂位，不予退款。」

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