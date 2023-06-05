台灣牛肉麵名店竟用抹布水煮麵　店主否認　外賣員上載影片打臉

位於台北市北投區石牌、以清燉口味聞名的一間牛肉麵名店，6月4日遭外賣員以影片踢爆用「抹布水煮麵」，店家也在Facebook爆料社團出面喊冤「當時店員在清潔煮麵台，準備換煮麵水，不可能用抹布水煮麵給客人吃！」；不料深夜外賣員上傳完整12分鐘影片，直接打臉店家說法。



竟然抹布水當湯底，這也未免太誇張！（按圖了解）

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在完整12分鐘影片當中，可以看到牛肉麵店的店員原本在煮麵，之後隨手將抹布水擰進煮麵水裏；在短暫離開煮麵枱後，店員又回到煮麵枱前，以右手撈麵、左手拿碗，把麵放進碗裏。

完整影片上傳後，立即引發網民痛批：

．「有影片有真相，這下老闆不知道要拿甚麼東西保留法律追訴權？」

．「不敢吃了」

．「啊！我去北投都會去吃這家，救人啊」

．「被打臉了」

．「湯鍋水明明還在滾當中，騙說清潔，睜眼說瞎話」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】