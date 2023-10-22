台雲林旅遊巴超車撞私家車4死22傷　坐最後一排母子戴安全帶仍亡

台灣雲林縣斗六市昨天（21日）上午9時許有旅遊巴與私家車相撞，造成4人死亡、22人受傷。旅遊巴司機疑在高速公路上不斷飆車甩尾，超車時擦撞私家車，導致坐在旅遊巴最後一排的母子及私家車上兩人身亡。旅遊巴司機承認曾多次超車，又辯稱是員工要趕時間才超速，警詢後依過失致死罪送辦。



台媒《聯合報》、TVBS新聞網等報道，事發時旅遊巴接載新竹一間科技公司的員工及家屬到雲林的主題樂園遊玩。旅遊巴車上約四十人，有車上員工回憶表示，明顯發覺司機不斷超車，坐在後排搖晃劇烈，事故發生時許多乘客已睡著，因巨大撞擊有許多人被拋起。

一名吳姓主管表示，旅遊巴突受撞擊偏移，感覺人被拋起，隨後目睹司機從駕駛座往左邊外側倒出，他趕緊帶同事從駕駛座車門疏散。

旅遊巴上傷亡最慘的是坐在最後一排的賴姓一家四口，當時一家四口都有繫上安全帶，靠窗的12歲男童當場死亡，48歲母親送醫也不治。報道指男童頭顱破裂，當場身亡。另外私家車內的52歲男子和50歲女子同告不治。

據警方初步研判，旅遊巴司機原本行駛在外側車道，因想超車但變換車道不當，失控擦撞內側護欄，撞擊正行駛在外側車道的私家車，再擦撞外側隔音牆，兩車互卡拖行約200米才停下。旅遊巴車身右側玻璃全碎裂，車內椅背留下血跡，左側車輪爆裂。

旅遊巴司機近9年有10次違規紀錄

涉事的旅遊巴陳姓司機表示，事發時車速一直約每小時110公里，倘前方沒車更會開到每小時120公里。報道又指，陳姓司機由2015年至去年共有10次違規紀錄，其中9次超速、1次違規停車。台北市監理所將至旅遊巴所屬的健全通運有限公司查核，如有違規將懲處。