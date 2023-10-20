汽車開門撞跌3母女　細女遭巴士輾爆頭亡　媽媽屁股坐滿女兒腦漿

天津多名網友19日爆料稱，當天一母親騎著電動單車，帶著2個女兒去上學，路旁一輛小車突然開車門，當場擊落母女3人，其中小女兒慘被巴士輾爆頭慘死。



網傳知情人士表示，當時母親帶了2個女兒，孩子都無戴安全帽，坐在後面的小女兒摔落後，慘被巴士直接爆頭，「媽媽屁股上坐的都是孩子腦漿」。

媽媽跌坐位置剛巧壓在孩子腦袋上 場面慘烈（點圖了解更多）：

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網路瘋傳資訊顯示，知情人士透露，二女兒坐在前面，大女兒坐在後面。媽媽戴著安全帽，2個女兒都未戴安全帽。

當時路旁正好停了一輛網約車，不料小車突然開門。電動車躲避不及撞上後向左傾斜，下秒一輛巴士正好經過，直接輾過小女兒。

而媽媽跌坐的位置正好壓在孩子腦袋上，場面相當慘烈。

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據《澎湃新聞》報導，10月16日，多名網友反映天津河西區圍堤道某學校附近，有兒童遭遇小車「開門殺」後被巴士輾壓。

網傳事發地天津華夏未來小學工作人員表示，「事發地為該校」是誤傳，應為巴士站，當事人也非該校學生。

事發地周邊一商舖工作人員表示，事發在西南大樓附近，正值早上家長送孩子的時間，孩子是被855路巴士輾壓，「早上7點到8點，孩子當時就被輾死了」。

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事後交警、救護車趕赴現場處理，現場有人疏散人群。

17日晚，天津市公安交管解放南路大隊一工作人員回應，已介入處理此事。

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